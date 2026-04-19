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Flagrancia

Atrapan a un ladrón tras intentar robar en una vivienda de Capital

El sospechoso fue divisado por la policía sobre el techo de una casa en Villa 1° de Mayo tras una breve persecución. Quedó a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre de apellido Miranda Cortéz, domiciliado en Villa 1° de Mayo, fue aprehendido en las últimas horas por personal de la División Comando Radioeléctrico Norte tras protagonizar un intento de robo en Capital. El episodio se originó en las inmediaciones de calles 25 de Mayo y Maradona, donde un vecino alertó a las autoridades sobre la presencia de un extraño en el interior de su vivienda, ubicada en Villa San José.

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Según informaron fuentes policiales, el sospechoso —que vestía una remera roja y pantalón largo negro— huyó del lugar antes del arribo de los uniformados. Sin embargo, gracias a los datos aportados por el denunciante, la policía inició un operativo de rastrillaje por la zona que culminó en Villa 1° de Mayo. Allí, los efectivos divisaron al sujeto mientras se encontraba sobre el techo de una propiedad.

Al notar la presencia policial, el individuo intentó escapar nuevamente, lo que desencadenó una breve persecución a pie por el sector. Finalmente, fue interceptado y detenido a pocos metros del lugar. Tras la aprehensión, intervino el ayudante fiscal de turno, quien ordenó el inicio de un procedimiento especial de Flagrancia, quedando el detenido a disposición de la justicia.

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