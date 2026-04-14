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Flagrancia

El ladrón que se quedó atrapado en una ventana cuando intentaba robar, condenado con cárcel

El acusado, José Javier Mereles, se sometió a juicio bajo el Sistema de Flagrancia. La fiscalía había pedido 6 meses de prisión, pero le dieron 4 meses.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mereles

En un episodio que rozó lo insólito en Chimbas, la Justicia sanjuanina condenó a José Javier Mereles (30) por un intento de robo que terminó de la peor manera para el delincuente: atrapado en el boquete que él mismo había realizado. El hecho ocurrió el pasado 30 de marzo, alrededor de las 20:15 horas, en un complejo deportivo ubicado en calle Necochea. Según el informe oficial del Ministerio Público Fiscal, Mereles ingresó al predio y se dirigió a un contenedor utilizado como depósito tras arrancar una chapa trasera.

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Con un elemento contundente, el malviviente logró abrir un pequeño boquete de apenas 27 centímetros de alto por 36 de ancho en una ventana e ingresó al interior. Una vez allí, seleccionó un botín compuesto por 12 vasos de vidrio, 17 botellas de diversas bebidas y dos infladores, los cuales fue sacando en bolsas de nailon. Sin embargo, al intentar salir por el mismo estrecho orificio, su cuerpo quedó atascado a la altura de las costillas. El ruido de dos vasos rompiéndose alertó a un sereno del lugar, quien al acercarse descubrió al ladrón inmovilizado en la estructura y dio aviso inmediato al 911.

Personal de la Comisaría 17 y del Comando Radioeléctrico Norte debió intervenir para asistir a Mereles, quien aducía no poder respirar por la presión del boquete. Tras ser liberado con ayuda policial, fue atendido por personal médico del 107 y trasladado al Hospital Rawson para descartar lesiones internas. Una vez que recibió el alta médica, se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia bajo la coordinación de la fiscal Dra. Virginia Branca y el ayudante fiscal Mariano Teja. Finalmente, tras ser juzgado por el delito de robo en grado de tentativa, Mereles fue sentenciado a cumplir una pena de 4 meses de prisión efectiva.

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