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Horror en Angaco: un bebé de un año y medio tragó envoltorios de cocaína y tuvo que ser internado

Este lamentable suceso ocurrió el viernes. El pequeño fue asistido de urgencia y se desconoce su estado de salud. Sus padres dieron una versión de los hechos y es muy dudosa. Todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hecho de extrema gravedad sacudió a Angaco durante la tarde de este viernes. Un bebé de apenas un año y medio de edad fue ingresado de urgencia al hospital tras haber tenido contacto directo y, presuntamente, haber ingerido cocaína. La Justicia ya interviene en el caso, que ha generado conmoción y múltiples interrogantes respecto a las condiciones en las que se encontraba el menor en su entorno familiar.

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De acuerdo con las actuaciones investigativas que hizo personal de comisaría 2ova, el incidente fue reportado formalmente a las 17:30 horas. Un policía se hizo presente en el Hospital de Angaco tras un requerimiento de la base operativa.

En el lugar, el efectivo policial se entrevistó con una profesional de salud quien confirmó el ingreso del menor, identificado como M. T. L., de un año y medio, con domicilio en Villa El Salvador. El pequeño llegó al centro de salud en compañía de su madre, B. L. (23), y de su padre, S. Z. (21).

La dudosa versión de los padres

El punto que ha encendido las alarmas de los investigadores es el relato brindado por los padres al momento de pedir auxilio. Según su versión de los hechos, en un aparente descuido, el bebé se habría metido a la boca una bolsa que contenía en su interior varios envoltorios fraccionados de cocaína.

Los progenitores aseguraron que, antes de arribar al hospital, lograron extraerle la bolsa de la cavidad bucal al niño. Sin embargo, admitieron desconocer si el pequeño llegó a tragar alguno de los envoltorios individuales que se encontraban en el interior. Para sustentar su relato, los padres entregaron a la enfermera una bolsa con un envoltorio de la sustancia estupefaciente, el cual afirmaron haber logrado arrebatarle al menor.

Ante la gravedad del cuadro y la evidente presencia de sustancias ilícitas, las autoridades de salud y la fuerza de seguridad provincial actuaron de manera inmediata. Actualmente, el niño permanece internado y siendo asistido de urgencia por el personal médico, mientras que su estado de salud se mantiene bajo estricta reserva.

Según fuentes judiciales, el caso pasó a manos de la Justicia Federal en turno. Si es así, las autoridades federales serán ahora las encargadas de investigar de dónde salió esta droga, el posible fraccionamiento para la venta en el domicilio y la responsabilidad penal de los padres por poner en riesgo la vida del menor.

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