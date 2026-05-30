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Comisaría 28°

Persecución, caída de un techo y dos detenidos tras un intento de robo en Rivadavia

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio Municipal. Uno de los delincuentes hacía de "campana", mientras que el otro intentó escapar por los techos y terminó cayendo al vacío junto a un policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una rápida intervención policial, dos hombres fueron detenidos en la madrugada de este sábado en el interior del barrio Municipal, Rivadavia. Los sujetos están acusados de cometer un robo bajo la modalidad en poblado y en banda, mientras que un tercer cómplice logró darse a la fuga.

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El episodio comenzó a las 04:12 horas, cuando efectivos del Comando Urbano que patrullaban la zona advirtieron una situación sospechosa. Dos hombres observaban de manera insistente hacia el interior de las viviendas en la intersección de las calles Guillermo Morales y Victoria. Al notar la presencia policial, se comisionó de inmediato a un móvil de la Comisaría 28°. Al arribar al lugar, los uniformados descubrieron que los sospechosos ya habían ingresado a una propiedad de calle Victoria y, al verse acorralados, emprendieron una veloz huida a pie hacia el sector sur.

La policía desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones que permitió frustrar la fuga de dos de los delincuentes. El primero en ser interceptado fue un joven de apellido Carmona, de 27 años y domiciliado en la localidad de Las Casuarinas, 25 de Mayo. Según las primeras investigaciones, el sospechoso se había quedado afuera de la vivienda cumpliendo el rol de "campana" para alertar al resto de la banda.

Minutos más tarde, los efectivos divisaron a otro de los implicados corriendo por la calle Luis Raimundo. En su desesperación por escapar, el sujeto se subió a los techos de los domicilios colindantes e ingresó a una propiedad privada. Un policía lo persiguió por las alturas y, al alcanzarlo, ambos perdieron el equilibrio y cayeron al suelo desde el techo. A pesar del fuerte golpe de la caída, el efectivo logró reducir al delincuente en el piso, quien fue identificado como un hombre de apellido Luján, de 28 años y oriundo de Córdoba Capital.

En el lugar del hecho se hizo presente el ayudante fiscal, el Dr. Emiliano Usín, quien por disposición de la UFI Flagrancia inició las actuaciones legales correspondientes. La causa quedó formalmente caratulada como "Robo agravado en poblado y en banda", según lo estipulado por el Código Penal, mientras las autoridades continúan con las tareas de investigación para dar con el paradero del tercer implicado que logró escapar.

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