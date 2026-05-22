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Rivadavia

El inquietante testimonio sobre la colisión en La Bebida: "Fue horrible ver cómo la chocó y yo me salvé"

El siniestro ocurrió el jueves por la mañana en Rivadavia y dejó a una joven de 23 años internada en terapia intensiva. En las últimas horas, se conoció el crudo relato de un testigo que presenció el impacto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Melani Desseff, la motociclista que sufrió el choque.

Melani Desseff, la motociclista que sufrió el choque.

Un estremecedor relato comenzó a circular este viernes tras el violento siniestro ocurrido en la zona de La Bebida, en Rivadavia, y volvió a poner el foco sobre la gravedad del hecho que mantiene a una joven luchando por su vida. El testimonio pertenece a un joven de apellido Vilches, quien aseguró haber estado en el lugar y describió el momento del impacto con palabras cargadas de angustia.

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El comentario, que fue difundido por el portal La Diecinueve, refleja la crudeza de la escena y el estado emocional de quien presenció el choque. “Fue horrible ver cómo la chocó y yo me salvé... era ella o yo... y te juro que de los mismos nervios no pude reconocerla a la Meli, porque hace mucho no la veía. La conozco de hace mucho y apenas supe que era ella le mandé mensaje preguntando cómo estaba. Gracias a Dios no fue peor y está viva. Ojalá pronto se recupere y pueda volver a sus estudios y estar con su familia”, expresó.

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Una joven en estado crítico

La víctima es Melani Desseff, de 23 años, estudiante de enfermería y madre de una niña de 4 años. Permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Rawson tras haber sufrido graves heridas en el choque ocurrido durante la mañana del jueves.

Según las primeras reconstrucciones, la joven circulaba en una motocicleta 110cc cuando fue impactada por un automóvil Chevrolet Corsa en la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y calle Morón. El violento golpe le provocó una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna izquierda, además de politraumatismos y una importante pérdida de sangre.

Investigación en curso

El vehículo era conducido por un hombre de apellido Mora, de 27 años, quien fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre. Este dato se convirtió en un elemento clave dentro de la investigación.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que busca determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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