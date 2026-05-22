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Tiempo en Mendoza

En Mendoza, Cornejo destacó el vínculo político de Macri con San Juan

El presidente del PRO sanjuanino participó en Mendoza del lanzamiento de la gira nacional de Mauricio Macri y aseguró que el expresidente “conoce la realidad de la provincia”. Además, llamó a “prepararse para blindar el cambio” y defendió el rol de una oposición “constructiva”.

Por Ana Paula Gremoliche
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El diputado provincial y presidente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo, participó este viernes del lanzamiento de “Un paso más”, la gira nacional encabezada por Mauricio Macri en Mendoza. Allí, el dirigente sanjuanino aseguró que el exmandatario “conoce la realidad de San Juan” y valoró el trabajo político construido junto a distintos espacios dentro de Cambia San Juan.

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Durante el encuentro, que reunió a referentes del PRO de toda la región, y hasta donde compartió escenario con la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, Cornejo destacó la importancia del relanzamiento partidario y remarcó que Macri buscará recorrer las provincias “para generar cercanía y dialogar mano a mano con la gente”.

“La verdad que siempre es bueno encontrarse con dirigentes de Cuyo. Hoy tuvimos la oportunidad de dialogar mano a mano con Mauricio y él nos transmitió que este es un momento para prepararnos y blindar el cambio”, expresó el legislador sanjuanino.

Consultado sobre una eventual candidatura presidencial de Macri para 2027, Cornejo evitó definiciones y sostuvo que “no es momento de hablar de candidaturas”. En cambio, aseguró que el foco está puesto en consolidar el espacio político y fortalecer una oposición “responsable y constructiva”.

“Nosotros fuimos los primeros que levantamos la bandera del cambio. Hoy nos toca hacer una oposición responsable, que acompañe cuando está de acuerdo y que también proponga. Ser oposición no significa poner palos en la rueda, sino asegurar gobernabilidad tanto a nivel nacional como provincial”, afirmó.

En ese marco, Cornejo también destacó el posicionamiento político del PRO sanjuanino dentro del frente Cambia San Juan y señaló que Macri “sabe el camino recorrido que tenemos junto a Producción y Trabajo, Actuar, Trinidad Ciudadana y distintos partidos municipales”.

Además, remarcó la histórica relación política entre el expresidente y el senador mandato cumplido Roberto Basualdo.

“Mauricio conoce la realidad de San Juan y sabe del trabajo que se viene construyendo desde 2007 en adelante. Hay una relación política y personal con muchos dirigentes de la provincia que se ha mantenido en el tiempo”, concluyó.

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