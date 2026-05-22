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Decisión

CAME le bajó el pulgar al pedido de una cámara de Comercio sanjuanina y el Día del Padre no se moverá

La entidad nacional descartó modificar la fecha del Día del Padre pese al planteo realizado desde San Juan. El debate había generado cruces entre cámaras empresarias locales por el impacto en las ventas de junio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La propuesta de adelantar el Día del Padre generó cruces entre entidades comerciales sanjuaninas, pero finalmente CAME resolvió mantener la fecha tradicional del 21 de junio.

La propuesta de adelantar el Día del Padre generó cruces entre entidades comerciales sanjuaninas, pero finalmente CAME resolvió mantener la fecha tradicional del 21 de junio.

La discusión que enfrentó a distintas entidades comerciales de San Juan durante las últimas semanas tuvo este viernes una definición: la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) resolvió mantener el Día del Padre el domingo 21 de junio y rechazó la posibilidad de adelantarlo al 14, como había solicitado la Cámara de Comercio de San Juan.

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La decisión se conoció a través de una nota en respuesta al pedido del titular de la entidad sanjuanina, Hermes Rodríguez. Allí, CAME reconoció que el planteo local tenía argumentos vinculados a la dinámica comercial, pero le aclaró que no había tiempo suficiente para avanzar en una modificación del calendario.

Desde la organización nacional explicaron que un cambio de este tipo requiere acuerdos previos y gestiones que no podían concretarse a pocas semanas de la fecha prevista.

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El argumento del comercio sanjuanino

La iniciativa de adelantar el Día del Padre había sido impulsada por la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan ante un escenario que consideraban desfavorable para las ventas.

El principal motivo era la concentración de feriados nacionales en la semana previa al festejo: el lunes 15 de junio, por el traslado del feriado de Martín Miguel de Güemes, y el sábado 20, por el Día de la Bandera.

Según sostenían desde la entidad, eso reducía los días efectivos de actividad comercial y complicaba la organización de promociones y ventas en una de las fechas más importantes para el sector.

También advertían que abrir los locales el sábado 20 implicaría mayores costos laborales por tratarse de un feriado nacional.

La interna empresaria que dejó la polémica

El planteo no logró consenso dentro del propio comercio sanjuanino y abrió una fuerte disputa entre cámaras empresarias. Desde Comerciantes Unidos rechazaron mover la fecha y defendieron mantener el festejo el tercer domingo de junio para sostener el nivel de consumo durante la segunda mitad del mes.

La postura también fue acompañada por el Sector Comercio de la Federación Económica de San Juan, desde donde consideraron que modificar la fecha podía terminar perjudicando las ventas relacionadas con el cobro del aguinaldo. Además, cuestionaron que la propuesta hubiera sido presentada sin consenso previo con el resto de las entidades representativas del sector.

Con la respuesta negativa de CAME, la discusión quedó cerrada y el Día del Padre seguirá celebrándose el domingo 21 de junio en todo el país.

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