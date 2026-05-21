Tecnología en el cauce: Hidráulica moderniza la medición de los ríos con equipos de última generación

En un paso clave para la modernización de la gestión hídrica, el Departamento de Hidráulica incorporó instrumentos de última generación que permitirán registrar con mayor precisión y rapidez parámetros fundamentales para la distribución del agua en diversos cursos de escurrimiento, como arroyos, riachuelos y canales.

La adquisición, realizada mediante licitación pública, incluye tres molinetes medidores electromagnéticos, comúnmente denominados caudalímetros, y cien reglas limnimétricas. Este nuevo equipamiento reemplaza a los instrumentos anteriores, que contaban con más de cuarenta años de antigüedad, lo que representa un salto cualitativo tanto para el personal técnico del organismo como para los propios regantes.

Los nuevos caudalímetros operan mediante tecnología electromagnética, generando un campo magnético que, al entrar en contacto con el flujo del agua, produce una señal eléctrica cuya variación determina la velocidad de la corriente. Cada equipo está compuesto por un sensor montado sobre una barra de medición y una unidad electrónica portátil con pantalla a color.

A través de este sistema, el operador releva la velocidad en distintos puntos y el software procesa la información de manera inmediata para calcular el caudal total a partir del flujo y el nivel del agua. Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, los agentes designados ya recibieron capacitación teórica y práctica en diversos contextos y cursos de agua.

Por su parte, las cien reglas limnimétricas adquiridas complementarán estas tareas mediante la medición visual directa del nivel del agua en ríos, estanques, embalses y estaciones hidrométricas. Estas estructuras deben instalarse de forma vertical para asegurar una lectura rápida, convirtiéndose en herramientas esenciales para el monitoreo hidrológico, el control de inundaciones y la gestión eficiente del riego. Con esta renovación tecnológica, el organismo optimiza el registro de caudales en cursos naturales y artificiales, una tarea que resulta indispensable para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, planificar ante posibles sequías o crecidas y asegurar una distribución equitativa.