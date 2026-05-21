Diputados aprobaron créditos para la producción de San Juan por $7.000.000.000

La Cámara de Diputados de San Juan celebró este jueves la Tercera Sesión ordinaria del año, en cuyo transcurso los legisladores abordaron y aprobaron una serie de iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo, junto con proyectos de resolución y comunicación impulsados por distintos bloques parlamentarios. Entre los temas centrales, el cuerpo legislativo aprobó el Convenio Línea de Cosecha, Acarreo y Elaboración 2026, celebrado entre el Gobierno de San Juan y el Banco de San Juan S.A., destinado a fortalecer el sector agroindustrial mediante una línea crediticia de hasta siete mil millones de pesos, con bonificación parcial de la tasa de interés a cargo de la Provincia. La medida estuvo orientada a beneficiar a viñateros, productores olivícolas, elaboradores de mosto, bodegas, productores de pistacho, tomate industrial y otras actividades agroindustriales.

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Además los diputados aprobaron convenios marco de cooperación entre el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de San Luis, y entre el Ministerio de Salud y la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza, con el objetivo de promover acciones conjuntas de investigación, formación académica, extensión y desarrollo institucional.

Por otra parte, recibió aprobación el proyecto referido a los convenios de cooperación suscriptos entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los diecinueve municipios de San Juan para la implementación del Programa U.M.Co.P. (Unidad Municipal de los Consumos Problemáticos). La iniciativa apuntó a fortalecer políticas públicas de prevención, asistencia, tratamiento y reintegración social frente a situaciones de consumos problemáticos en todo el territorio provincial.

También fue aprobado el convenio celebrado entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Municipalidad de Santa Lucía, orientado a coordinar acciones de cooperación y asistencia social mediante la optimización de recursos humanos, técnicos y financieros.

En el apartado de proyectos de resolución, la Cámara declaró de interés distintas actividades y eventos de carácter deportivo, social, educativo, cultural, turístico y productivo, entre ellos el Torneo Abierto de Artes Marciales “50° Aniversario”; la XV Edición de ArgOliva; las actividades por el Día del Bombero Voluntario; el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos; el Tercer Encuentro Nacional de Educación Superior y Derechos Humanos; el San Juan Salsa Festival Latino 2026; y el Congreso FIRA Joven San Juan, entre otros.

Además, el cuerpo legislativo reconoció la consagración del deportista sanjuanino Tadeo Castro como campeón argentino profesional WFMC en modalidad K1 y su convocatoria a la Selección Argentina de Kickboxing para participar del Mundial WFMC que se disputará en Alemania.

Durante la sesión también, se resolvió enviar nuevamente a comisión el proyecto de comunicación impulsado por el Bloque Justicialista, mediante el cual se solicita la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 493, calle Alberdi, en la localidad de Bella Vista, departamento Jáchal.

Finalmente, la Cámara tomó conocimiento de informes y comunicaciones oficiales remitidas por la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Valle Fértil y diversas entidades e instituciones de la provincia, relacionadas con inclusión escolar, reforma electoral y la creación del Consejo Profesional de Ingenieros de Minas y Metalurgistas de San Juan. Por otro lado, el vicegobernador Fabián Martín procedió a tomar juramento al diputado Eduardo Cabello por integrar la Sala Juzgadora.

Convenio Línea de Cosecha

Tras los argumentos brindados por la diputada Rosana Luque, el cuerpo legislativo ratificó el Convenio Línea de Cosecha, Acarreo y Elaboración 2026, celebrado entre el Gobierno de la Provincia y el Banco de San Juan S.A.

El objetivo de este acuerdo consiste en la implementación de un mecanismo especial de bonificación de la tasa de interés, a cargo de la Provincia, en los créditos que sean otorgados por el Banco, de acuerdo a su capacidad prestable, en el marco de la siguiente línea de crédito, conforme las condiciones que se detallan en la Cláusula Primera del Convenio. Los beneficiarios serán las personas humanas o jurídicas que desarrollen su actividad en la Provincia de San Juan como viñateros, paseros, fábrica de mosto concentrado, bodegas embotelladoras (fraccionadoras) y trasladistas, productores e industriales olivícolas, pistachos y de tomate para la industria, así como otras actividades agroindustriales, siendo clientes o no del Banco.

En este sentido las partes acuerdan que el Banco otorgará créditos en el marco de la Línea de Cosecha, Acarreo y Elaboración 2026, hasta la suma de pesos siete mil millones ($ 7.000.000.000,00), y que la Provincia concederá a los Beneficiarios de la Línea una bonificación en la Tasa de Interés Aplicable la que consistirá en la asunción del veinte por ciento (20%), la que la Provincia deberá pagar al Banco. Las partes acuerdan que el presente Convenio entrará en vigencia y será plenamente operativo desde la fecha de suscripción por las partes arriba mencionadas, sin perjuicio de que ambas partes se comprometen a integrar y obtener las conformidades y actos administrativos correspondientes y necesarios para que lo acordado en el Convenio sea plenamente exigible para ellas.

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Convenio con la Universidad Nacional de San Luis

Luego, la diputada Marcela Quiroga fue la encargada de fundamentar este Convenio Marco celebrado entre el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de San Luis, el cual resultó aprobado por el cuerpo legislativo.

La finalidad de este acuerdo consiste en establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones para la realización de actividades de investigación, académicas, docentes, de difusión de la cultura y extensión de servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetivos y funciones, con miras al logro de sus fines y el aprovechamiento racional de sus recursos.

Conformación de los Equipos Técnicos del Programa U.M.Co.P.

Por otro lado, los legisladores ratificaron los convenios de cooperación suscriptos entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano del Gobierno de San Juan y los diecinueve municipios de la provincia. En esta oportunidad, habló como miembro informante la diputada María Lascano.

Estos convenios tienen por finalidad la implementación del Programa U.M.Co.P. (Unidad Municipal de los Consumos Problemáticos), con el objeto de promover, en todo el territorio provincial, la aplicación de políticas públicas activas orientadas a la prevención, asistencia, tratamiento, rehabilitación y reintegración social de personas que atraviesan -situaciones de consumos problemáticos, mediante la articulación entre la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos y el Municipio.

Convenio con la Universidad Juan Agustín Maza

Más tarde, la Legislatura aprobó el Convenio Marco de Cooperación celebrado entre el Ministerio de Salud de la provincia de San Juan y la Universidad Juan Agustín Maza de la provincia de Mendoza. En la ocasión, la diputada Marcela Quiroga fue la encargada de fundamentar este punto del orden del día.

Este acuerdo busca establecer las bases de una mutua cooperación entre las instituciones para la realización de actividades de investigación, académicas, docentes, de difusión de la cultura y extensión de servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco, propios de sus objetivos y funciones, con miras al logro de sus fines y el aprovechamiento racional de sus recursos.

Convenio con la Municipalidad de Santa Lucía

Después, la Cámara de Diputados aprobó el convenio celebrado entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía, suscripto el 5 de febrero de 2026 y ratificado mediante decreto provincial. La diputada Mónica González brindó los argumentos de este asunto como miembro informante.

Este acuerdo tiene como objeto que ambas partes se comprometen a adoptar programas de cooperación, asistencia y coordinación para la ejecución conjunta o separada de proyectos que estén relacionados a optimizar recursos humanos, técnicos y financieros, favoreciendo la implementación de contención y asistencia social.

Resoluciones

En la tercera sesión, el cuerpo legislativo declaró de interés: