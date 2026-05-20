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Cámara de Diputados

La palabra de los diputados sanjuaninos en el debate por Zona Fría

Los diputados sanjuaninos tomaron la palabra en el Congreso durante la discusión del nuevo esquema de Zona Fría y fijaron posición sobre el impacto en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una sesión atravesada por fuertes cruces y cuestionamientos al Gobierno nacional, los diputados Cristian Andino, Jorge Coqui Chica y Nancy Picón, que representan a San Juan en la Cámara de Diputados fijaron postura durante el debate por el nuevo régimen de Zona Fría. Tres de los cinco legisladores sanjuaninos -no se expresaron Carlos Jaime y José Peluc- expusieron distintas miradas sobre el impacto que podrían tener los cambios en las tarifas de gas para miles de familias sanjuaninas.

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Nancy Picón: “Los subsidios van a continuar para quienes más lo necesitan”

Nancy Picón respaldó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría y aseguró que el beneficio continuará vigente para los sectores más vulnerables.

La legisladora de Producción y Trabajo sostuvo que el objetivo de los subsidios debe ser “llegar a quienes menos tienen” y cuestionó lo que consideró un intento de “desinformar” sobre el impacto de la iniciativa.

“Nadie desconoce que hay personas que van a perder el subsidio, pero quienes pueden pagarlo también tienen que hacer el esfuerzo”, expresó durante el debate.

Picón explicó que mantendrán el beneficio los usuarios que cobren hasta tres canastas básicas —unos 4,3 millones de pesos—, quienes tengan personas con discapacidad en el hogar, veteranos de guerra y familias con vivienda única.

Además, rechazó las afirmaciones de otros diputados sanjuaninos respecto a que gran parte de la provincia perderá el subsidio y remarcó que el régimen alcanza únicamente a departamentos con acceso a gas natural.

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“Es mentira que hay departamentos van a perder el beneficio”, afirmó, al señalar que solamente el Gran San Juan cuenta con red de gas natural. En ese sentido, mencionó a Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson y Chimbas como los departamentos alcanzados.

La diputada también aprovechó su discurso para cuestionar a los legisladores opositores por su postura frente a la Ley de Glaciares y por la falta de expansión de la red de gas en departamentos alejados de la provincia durante las últimas gestiones.

“Hablan de equidad y federalismo, pero gobernaron 20 años y muchos departamentos siguen sin gas natural”, lanzó.

Finalmente, Picón confirmó que el bloque Producción y Trabajo acompañará el proyecto oficial y defendió la necesidad de focalizar la asistencia estatal.

“Los argentinos decidimos otro camino. Quienes podemos pagar los subsidios debemos hacerlo y quienes más lo necesitan tienen que recibir la ayuda”, concluyó.

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Cristian Andino: “Las familias sanjuaninas van a sufrir aumentos de hasta el 60%”

Cristian Andino cuestionó con dureza la propuesta del Ejecutivo nacional para modificar el régimen de Zona Fría y aseguró que, de aprobarse, provocará fuertes incrementos en las boletas de gas para miles de hogares.

El legislador puso el foco en la situación económica que atraviesan las familias argentinas y sostuvo que el proyecto llega en un contexto marcado por endeudamiento, caída del consumo, cierre de pequeñas y medianas empresas y pérdida de puestos de trabajo.

Andino advirtió que más de cuatro millones de familias del país podrían verse afectadas por los cambios y explicó que el esquema actual contempla descuentos sobre distintos componentes de la factura, mientras que la nueva propuesta reduciría ese alcance.

En relación a San Juan, afirmó que actualmente unas 116 mil familias reciben el beneficio y aseguró que todas sufrirán aumentos si prospera la iniciativa. Según expresó, algunos usuarios perderán directamente la bonificación y otros —incluso los sectores más vulnerables— afrontarán subas importantes en las tarifas.

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Además, defendió la continuidad de San Juan dentro del régimen al considerar que la incorporación de la provincia se realizó con criterios técnicos vinculados a las condiciones climáticas y no por decisiones políticas.

El diputado también apeló a los conceptos de “equidad” y “federalismo” para justificar la necesidad de sostener subsidios diferenciados en provincias con temperaturas extremas.

“Las 116.000 familias de San Juan van a tener aumentos de entre el 40% y el 60% en las boletas de gas”, advirtió Andino al cerrar su intervención, confirmando además que no acompañará el proyecto.

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Fuerte crítica de "Coqui" Chica en el debate por Zona Fría: "Es un tarifazo encubierto"

En medio del debate por el régimen de Zona Fría en la Cámara de Diputados, el legislador sanjuanino Jorge "Coqui" Chica lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional y defendió la continuidad del beneficio que alcanza a miles de usuarios de la provincia.

Durante su intervención, Chica aseguró que el proyecto impulsado por el Ejecutivo representa “un claro retroceso para las familias sanjuaninas” y advirtió que detrás de la iniciativa existe “un tarifazo encubierto”.

El diputado sostuvo que alrededor de 120.000 usuarios de San Juan acceden actualmente a descuentos de entre el 30 y el 50% en la tarifa de gas gracias al esquema de Zona Fría, y cuestionó que la propuesta oficial tenga únicamente una visión económica, dejando de lado las condiciones climáticas del interior del país.

“En San Juan tenemos climas extremos, un invierno duro, frío y prolongado. Esa es la realidad concreta que vivimos los sanjuaninos”, expresó en el recinto.

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Además, remarcó que el beneficio no debe interpretarse como un privilegio, sino como “un acto de justicia territorial”, y apuntó contra lo que definió como una mirada “centralista” por parte del Gobierno nacional.

En su discurso, Chica también vinculó el debate por las tarifas con otros recortes presupuestarios que, según afirmó, afectan directamente a San Juan. Entre ellos mencionó la reducción de fondos para infraestructura deportiva, federaciones, rutas nacionales y parques nacionales.

En ese sentido, señaló que hubo recortes destinados al mantenimiento de la Ruta 40 y cuestionó la disminución de recursos para el Parque Nacional El Leoncito, uno de los polos turísticos y científicos más importantes de la provincia.

“Queremos saber dónde van los recursos de los tarifazos y de los recortes”, reclamó el legislador sanjuanino.

Finalmente, Chica ratificó su postura en defensa del régimen y sostuvo que el proyecto impulsado por el oficialismo “no viene a corregir desigualdades, sino a profundizarlas”.

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