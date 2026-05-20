La palabra de los diputados sanjuaninos en el debate por Zona Fría

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Nancy Picón: “Los subsidios van a continuar para quienes más lo necesitan”

Nancy Picón respaldó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría y aseguró que el beneficio continuará vigente para los sectores más vulnerables.

La legisladora de Producción y Trabajo sostuvo que el objetivo de los subsidios debe ser “llegar a quienes menos tienen” y cuestionó lo que consideró un intento de “desinformar” sobre el impacto de la iniciativa.

“Nadie desconoce que hay personas que van a perder el subsidio, pero quienes pueden pagarlo también tienen que hacer el esfuerzo”, expresó durante el debate.

Picón explicó que mantendrán el beneficio los usuarios que cobren hasta tres canastas básicas —unos 4,3 millones de pesos—, quienes tengan personas con discapacidad en el hogar, veteranos de guerra y familias con vivienda única.

Además, rechazó las afirmaciones de otros diputados sanjuaninos respecto a que gran parte de la provincia perderá el subsidio y remarcó que el régimen alcanza únicamente a departamentos con acceso a gas natural.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2057249049816727856&partner=&hide_thread=false Nancy Picón: “Los subsidios van a continuar para quienes más lo necesitan” pic.twitter.com/dmZ7nntJ79 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 20, 2026

“Es mentira que hay departamentos van a perder el beneficio”, afirmó, al señalar que solamente el Gran San Juan cuenta con red de gas natural. En ese sentido, mencionó a Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson y Chimbas como los departamentos alcanzados.

La diputada también aprovechó su discurso para cuestionar a los legisladores opositores por su postura frente a la Ley de Glaciares y por la falta de expansión de la red de gas en departamentos alejados de la provincia durante las últimas gestiones.

“Hablan de equidad y federalismo, pero gobernaron 20 años y muchos departamentos siguen sin gas natural”, lanzó.

Finalmente, Picón confirmó que el bloque Producción y Trabajo acompañará el proyecto oficial y defendió la necesidad de focalizar la asistencia estatal.

“Los argentinos decidimos otro camino. Quienes podemos pagar los subsidios debemos hacerlo y quienes más lo necesitan tienen que recibir la ayuda”, concluyó.