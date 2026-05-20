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Jugada

Bullrich presionó a Adorni y adelantó su propia declaracion jurada

La senadora Patricia Bullrich adelantó dos meses su declaración jurada respecto a la fecha límite, y complicó más a Manuel Adorni que, acorralado por denuncias de corrupción, aún no logra aclarar su condicion patrimonial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un movimiento que sacude la estructura interna de la Casa Rosada, la senadora nacional Patricia Bullrich ha decidido utilizar la transparencia patrimonial como una herramienta de presión política. Al presentar su actualización de la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción el pasado 19 de mayo, Bullrich se anticipó más de un mes al plazo legal de vencimiento —estipulado para el 30 de junio— en lo que se interpreta como un mensaje directo hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Un cumplimiento que expone la demora

La presentación de Bullrich, registrada bajo el formulario 1245, ocurre en un momento de extrema sensibilidad para el oficialismo. Mientras la senadora exhibe sus activos, Manuel Adorni enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito liderada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. A pesar de haberse desempeñado en la Jefatura de Gabinete desde noviembre de 2025, Adorni aún no ha hecho pública su documentación patrimonial, argumentando que hacerlo podría "entorpecer" la acción de la Justicia.

Esta jugada de Bullrich es vista como un "tiro por elevación" para que el jefe de ministros imite el gesto y detenga el desgaste político que el caso genera al Ejecutivo. Públicamente, la senadora ha exigido que Adorni informe su estado patrimonial de manera "inmediata" y "urgente" para evitar que el Gobierno quede atrapado en una discusión de integridad pública.

Tensiones en el Gabinete y respaldo presidencial

La postura de Bullrich no ha pasado desapercibida ni ha sido exenta de fricciones. Se ha reportado que su insistencia sobre este tema generó incomodidad en las reuniones de gabinete, al punto de que el propio presidente Javier Milei llegó a pedirle que no lo interrumpiera durante una exposición sobre el asunto.

A pesar de las advertencias de Bullrich sobre el "costo innecesario" de la demora, Milei ha salido en defensa de su jefe de ministros, asegurando que la declaración sería presentada "en breve". No obstante, los plazos siguen extendiéndose: mientras el Gobierno prorrogó el vencimiento administrativo general para las declaraciones juradas, en el entorno de Adorni se maneja ahora como fecha tentativa "antes del Mundial", a mediados de junio.

El patrimonio de la senadora bajo la lupa

Para dar fuerza a su reclamo de transparencia, Bullrich hizo públicos sus activos, los cuales ascienden a un total de $223.082.473. Entre los bienes declarados en su presentación de 2025 figuran:

  • Un departamento con cochera en el barrio de Palermo (CABA).
  • El 33,33% de una propiedad rural en Los Toldos, recibida por herencia.
  • Depósitos bancarios en pesos y dólares, además de efectivo y créditos fiscales.

Al formalizar este trámite 41 días antes de lo requerido, Bullrich busca establecer un estándar ético que, por ahora, agita las aguas internas de La Libertad Avanza. La atención política queda ahora centrada en si este movimiento forzará a Adorni a cumplir con la publicidad de sus bienes o si la brecha entre la senadora y el jefe de Gabinete continuará profundizando la crisis de transparencia que acecha al núcleo del Gobierno.

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