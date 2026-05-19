El hermano de Adorni retocó su declaración jurada, sumó una herencia y modificó una deuda

El actual diputado provincial y ex titular del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), Francisco Adorni, presentó una rectificación de su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción (OA) luego de que se conocieran las medidas judiciales solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuán. Las modificaciones incluyen la incorporación de una herencia millonaria y un cambio drástico en el reporte de sus deudas hipotecarias.

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El punto más crítico de la declaración original de 2025, que motivó la denuncia de la diputada Marcela Pagano, era una notable reducción de deuda. Inicialmente, el hermano del jefe de Gabinete había declarado una deuda hipotecaria de 130 millones al inicio del año, la cual bajaba 57 millones al cierre, sugiriendo la cancelación de $73 millones en un solo período.

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En la nueva presentación, denominada “Rectificativa 1” y realizada el 14 de mayo, Adorni cambió estas cifras: ahora sostiene que su deuda inicial era de 45millones y que terminó el año debiendo 57 millones. Con esta corrección, el supuesto desendeudamiento desaparece y se transforma en un incremento de $12 millones en sus obligaciones financieras con el Banco Provincia.

Una herencia de $21 millones sin origen detallado

Otro de los cambios significativos en la rectificación es la incorporación de una herencia de $21 millones recibida durante 2025. Sin embargo, en la documentación presentada ante la OA no se brindaron detalles sobre el origen de estos fondos ni la identidad de la persona fallecida que dejó dicho patrimonio.

Con estos ajustes, el patrimonio total declarado por el funcionario al cierre del período ascendió a 102,7 millones frente a los 62,3 millones informados al comienzo del año.

Detalles del patrimonio y la investigación judicial

Además de los cambios en deudas y herencias, la nueva declaración revela otros movimientos en sus activos:

Vehículos: Dejó de declarar una camioneta Chery Tiggo y pasó a informar la titularidad del 50% de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones.

Efectivo: Reportó tener $3,5 millones en efectivo, una cifra que no figuraba en su balance de enero, aunque sigue sin declarar cuentas bancarias.

Inmuebles: Mantiene el 50% de una vivienda en City Bell.

La rectificación se produjo apenas un día después de que el fiscal Marijuán impulsara una investigación para determinar si existió un incremento patrimonial no justificado desde diciembre de 2023, fecha en la que Adorni se incorporó al Ejecutivo nacional. Como parte de las pruebas, la fiscalía solicitó a la ARCA (ex AFIP) y al Banco Central información detallada sobre sus movimientos bancarios, declaraciones de impuestos, tarjetas de crédito y plazos fijos desde el año 2020.

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Mientras Francisco Adorni intenta regularizar su situación ante la OA, en la Casa Rosada se espera que su hermano, Manuel Adorni, presente su propia declaración jurada hacia finales de este mes.