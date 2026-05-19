Victoria Villarruel: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni"

La vicepresidenta Victoria Villarrue l realizó este martes una visita relámpago a la ciudad santafesina de Rosario para asistir a una misa en la Catedral, al cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento de su padre por coronavirus. A la salida de la ceremonia, habló con la prensa y lanzó una chicana contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito.

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" Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni ", sentenció la presidenta del Senado de la Nación al ser consultada por la situación del ministro coordinador. Ante la repregunta acerca de si el funcionario nacional debía renunciar, Villarruel sonrió y se retiró junto a la custodia.

La vicepresidente Victoria Villaruel llegó a la catedral de Rosario por el 5to aniversario de la muerte de su padre. Foto: Farid Dumat Kelzi

Previamente, la vicepresidenta también aprovechó el intercambio con la prensa para marcar sus diferencias respecto de los modos que utiliza el presidente Javier Milei. "Yo me manejo con mucho respeto hacia todos los sectores. La convivencia en sociedad debe ser con respeto", subrayó.

FUENTE: Clarín