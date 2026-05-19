Cuándo inician los trabajos para eliminar un cruce peligroso cerca del Monumento al Gaucho

"Creería que de acuerdo a los plazos que se estipulan en la administración pública a más tardar en 45 o 60 días deberíamos estar viendo ya las máquinas trabajando en esa intersección", afirmó el secretario de Obras de San Juan , Ariel Villavicencio , al referirse al esperado inicio de los trabajos en la zona del Monumento al Gaucho . Se trata del comienzo de la construcción de una enorme rotonda, que busca solucionar un problema vial histórico en el departamento de Santa Lucía, donde el cruce de la Ruta 20 y la calle Gorriti se convirtió con los años en un punto super peligroso.

"La verdad que es una obra que es bastante esperada y muy necesaria como es el derivador que más conocido como la rotonda en la calle Gorriti, para resolver un tema vial, un encuentro bastante complejo, muy solicitado no solamente por la gente del departamento de Santa Lucía, sino también por todos los sanjuaninos, ya que es una arteria que comunica hacia el Este del país con otras provincias", dijo el funcionario a Canal 13 San Juan.

Destacó también que "Ese proceso ha tenido sus etapas, ya que recordemos que es una obra que corresponde a Vialidad Nacional, al gobierno nacional. La provincia se está haciendo cargo de no solamente del proyecto, sino también se va a hacer cargo de la obra. Pero para ello hemos tenido que elaborar convenios, primero un convenio marco, después un convenio específico y hacer la presentación del proyecto, obtener el visto bueno del proyecto y por suerte todo ese proceso lo hemos logrado transitar".

La obra se considera estratégica para los sanjuaninos, no solo por la seguridad de los vecinos de la zona, sino también por ser una arteria vital que comunica a San Juan con el este del país y otras provincias, lo que genera un pedido constante de intervención por parte de toda la comunidad para evitar siniestros viales mortales, que suelen ocurrir en ese lugar tan transitado.

Así, la importancia de esta infraestructura muestra el esfuerzo administrativo y financiero realizado por el gobierno provincial, que decidió hacerse cargo tanto del proyecto como de la ejecución con recursos propios. A pesar de que la ruta es de jurisdicción nacional, la gestión local firmó convenios con Vialidad Nacional y obtuvo la ratificación de la Cámara de Diputados para intervenir de manera autónoma, evitando así las demoras derivadas de la falta de obra pública nacional.

Actualmente, el proceso está en la etapa de convocatoria a empresas en el marco de la Licitación Pública, que cuenta con un presupuesto oficial de 3.653.052.000 pesos. Los pliegos para las empresas interesadas están disponibles de forma gratuita desde el 18 de mayo y la recepción de las propuestas técnicas y económicas se fijó hasta las 08:00 horas del 29 de mayo próximo. El acto oficial de apertura de sobres se programó para ese mismo día a las 09:00 horas en el Centro Cívico, donde una comisión evaluadora analizará la capacidad técnica y la oferta económica de los proponentes para adjudicar la obra a una única firma responsable.

Cómo será mega rotonda

La transformación del sector consistirá en la construcción de una de las rotondas de mayores dimensiones en la provincia para facilitar el giro y el cruce de vehículos. El proyecto técnico incluyó la creación de diversos derivadores de tránsito que tuvieron como objetivo principal reducir las probabilidades de choques y ordenar el flujo incesante que circula hacia Caucete. Además, la obra contempla una renovación integral del sistema de iluminación para garantizar una visibilidad óptima durante la noche, lo que atacará directamente uno de los factores que contribuye a la siniestralidad de la zona. Se espera que la obra esté lista para principios de 2027.