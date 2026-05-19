martes 19 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cachetazo en Concepción

La Reserva de San Martín perdió el clásico con la Lepra y se hunde en el fondo de la tabla

El equipo sanjuanino fue derrotado 2-0 frente a Independiente Rivadavia por la fecha 14 por el Torneo Proyección y sigue sin poder levantar cabeza. Cómo quedó en la general.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Prensa San Martín.

Foto: Prensa San Martín.

La Reserva de San Martín volvió a sufrir un duro golpe en el Torneo Proyección. Este martes, el equipo dirigido por Juan Sosa cayó 2-0 frente a Independiente Rivadavia en una nueva edición del clásico cuyano correspondiente a la fecha 14 y profundizó su mal momento en el certamen juvenil.

Lee además
la reserva de san martin rescato un empate ante riestra y logro un poco de alivio en medio de un torneo complicado
Torneo Proyección

La Reserva de San Martín rescató un empate ante Riestra y logró un poco de alivio en medio de un torneo complicado
detienen a un hombre que ahorco a su pareja por celos en san martin
Violencia de género

Detienen a un hombre que ahorcó a su pareja por celos en San Martín

El Verdinegro nunca logró hacer pie ante la Lepra mendocina y terminó pagando caro sus desatenciones defensivas. Con esta derrota, los sanjuaninos siguen sin poder levantar cabeza en el campeonato y continúan hundidos en el fondo de la tabla general.

El presente de San Martín preocupa. El conjunto sanjuanino apenas suma 7 puntos en lo que va del Torneo Proyección, una campaña muy por debajo de las expectativas y que refleja las dificultades que viene atravesando el equipo a lo largo de la temporada.

Más allá del esfuerzo de algunos juveniles, el elenco de Juan Sosa no consigue encontrar regularidad ni resultados que le permitan salir de los últimos puestos. La caída en el clásico ante Independiente Rivadavia no hizo más que profundizar la crisis futbolística de una Reserva que necesita reaccionar cuanto antes para cambiar la imagen en el tramo final del torneo.

Así quedó en la tabla:

image

Temas
Seguí leyendo

San Martín pegó fuerte en el Tres de Febrero: aprovechó un blooper, aguantó la reacción de Almagro y se metió en zona de Reducido

Roly Rodríguez, el hombre diez en la época dorada y cerebro de este nuevo San Martín

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina

Empate con sabor a poco: San Martín arrinconó a Patronato, pero no pudo darle el golpe final

Copa Argentina: San Martín hará hasta 18 horas de viaje y Platense solo 1 tras el cambio de sede

Las entradas para el Mundial 2026 son las más caras de la historia: cuánto sale ver a Argentina

La final entre River Plate y Belgrano de Córdoba ya tiene árbitro confirmado

Tras el escándalo, Leo Cobarrubia rompió el silencio y explicó lo que pasó con el automovilista que lo golpeó: "Viví una situación muy violenta"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
escandalo en plena via publica: un automovilista discutio y agredio a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyo
Video

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó
Video

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó

Imagen Ilustrativa.
Capital

Investigan la muerte de una mujer en el centro sanjuanino: su pareja la encontró sin vida

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice
Increíble

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

Imagen ilustrativa
Vecinos violentos

La pelea entre gomeros vecinos de Concepción terminó con una denuncia por amenazas con armas y robo

Según fuentes judiciales, el robo se produjo en este consorcio de Villa del Carril, Capital.
En Villa del Carril

Sin dejar rastros ni ejercer violencia, robaron $17.000.000 de un departamento de Capital

Te Puede Interesar

Comienzan a juzgar al sujeto sospechado de intentar asesinar a su novia en Chimbas
Tribunales

Comienzan a juzgar al sujeto sospechado de intentar asesinar a su novia en Chimbas

Por Luz Ochoa
Absuelven al empresario sanjuanino denunciado por golpear y amenazar a su ex pareja
Flagrancia

Absuelven al empresario sanjuanino denunciado por golpear y amenazar a su ex pareja

Con algunas bajas de precios, actualizaron los valores de los combustibles en San Juan
Relevamiento

Con algunas bajas de precios, actualizaron los valores de los combustibles en San Juan

Cuándo inician los trabajos para eliminar un cruce peligroso cerca del Monumento al Gaucho
Obra pública

Cuándo inician los trabajos para eliminar un cruce peligroso cerca del Monumento al Gaucho

Foto: Prensa San Martín.
Cachetazo en Concepción

La Reserva de San Martín perdió el clásico con la Lepra y se hunde en el fondo de la tabla