La Reserva de San Martín perdió el clásico con la Lepra y se hunde en el fondo de la tabla

La Reserva de San Martín volvió a sufrir un duro golpe en el Torneo Proyección . Este martes, el equipo dirigido por Juan Sosa cayó 2-0 frente a Independiente Rivadavia en una nueva edición del clásico cuyano correspondiente a la fecha 14 y profundizó su mal momento en el certamen juvenil.

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El Verdinegro nunca logró hacer pie ante la Lepra mendocina y terminó pagando caro sus desatenciones defensivas . Con esta derrota, los sanjuaninos siguen sin poder levantar cabeza en el campeonato y continúan hundidos en el fondo de la tabla general.

El presente de San Martín preocupa. El conjunto sanjuanino apenas suma 7 puntos en lo que va del Torneo Proyección, una campaña muy por debajo de las expectativas y que refleja las dificultades que viene atravesando el equipo a lo largo de la temporada.

Más allá del esfuerzo de algunos juveniles, el elenco de Juan Sosa no consigue encontrar regularidad ni resultados que le permitan salir de los últimos puestos. La caída en el clásico ante Independiente Rivadavia no hizo más que profundizar la crisis futbolística de una Reserva que necesita reaccionar cuanto antes para cambiar la imagen en el tramo final del torneo.

Así quedó en la tabla: