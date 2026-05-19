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Torneo Apertura

La final entre River Plate y Belgrano de Córdoba ya tiene árbitro confirmado

El encuentro se jugará el domingo 24 de mayo, a partir de las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El próximo domingo se conocerá al primer campeón del año en el fútbol argentino y la AFA confirmó a las autoridades que impartirán justicia en la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano, que se jugará a partir de las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

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De acuerdo con lo comunicado por la organización de la Liga Profesional de Fútbol, el árbitro principal será Yael Falcón Pérez. El referí bonaerense de 37 años estará acompañado de los asistentes Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso. En el VAR estará a cargo Leandro Rey Hilfer.

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El árbitro que representará a la Argentina en el Mundial 2026 junto con Darío Herrera y Facundo Tello fue el elegido por la AFA en el trascendental duelo que definirá al ganador del certamen del primer semestre, que además de otorgar una estrella oficial, dará un cupo para la Copa Libertadores 2027 y el boleto al duelo por el Trofeo de Campeones que se disputará a fin de año contra el campeón del Torneo Clausura.

En este Torneo Apertura, Falcón Pérez dirigió 15 partidos (14 en fase regular y uno en playoffs), con 84 amonestaciones totales (80 en fase regular y 4 en playoffs) y dos expulsiones. Además, tiene un promedio de 5.6 tarjetas amarillas por partido, según los datos de Transfermarkt.

Domingo 24 de mayo

15.30: River Plate (2°B) vs Belgrano (5°B) (TNT Sports / ESPN Premium)

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
  • Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
  • Quinto árbitro: Pablo Gualtieri
  • VAR: Leandro Rey Hilfer
  • AVAR: Salomé Di Iorio

FUENTE: Infobae

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