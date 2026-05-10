Polémica futbolera: Belgrano se burló de Talleres con un aviso fúnebre tras ganar el clásico

Belgrano vive horas de euforia después de vencer 1-0 a Talleres por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, en un clásico cordobés que muchos ya consideran el más trascendente de la historia reciente entre ambos clubes. El triunfo, conseguido además en condición de visitante, desató una ola de festejos entre los hinchas celestes y también una intensa actividad en las redes sociales oficiales del club.

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Sin embargo, uno de los posteos publicados por el Pirata generó fuerte repercusión por el tono utilizado. En la cuenta oficial de X, Belgrano difundió una imagen con formato de aviso fúnebre en la que simuló despedirse de Talleres tras la eliminación.

“Con profundo pesar despedimos a Club Atlético Talleres, quien dejó una huella imborrable en la categoría amateur del fútbol argentino”, comenzaba el mensaje, que continuaba con referencias irónicas al resultado del clásico y frases vinculadas a un supuesto “descanso eterno” del rival. El texto cerraba con la firma “Tu papá, dueño del 68% de Córdoba, C.A.B”.

La publicación rápidamente se viralizó entre los simpatizantes de ambos equipos y abrió el debate sobre los límites de las cargadas institucionales en redes sociales. Mientras los hinchas de Belgrano celebraron el tono provocador del mensaje, el contenido también generó críticas por considerar que excedía el marco habitual de la rivalidad futbolística.

El aviso fúnebre no fue el único mensaje publicado por Belgrano tras la clasificación a cuartos de final. Durante toda la noche del sábado, las redes oficiales del club compartieron distintos posteos irónicos dirigidos a Talleres.

Entre ellos se destacó un video del delantero Emiliano Rigoni durante el partido, en el que mirando a cámara y mientras tomaba agua comenta: “Hace frío”.

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También publicaron una imagen del estadio Mario Alberto Kempes en silencio acompañada por la frase: “Te juro que tiene volumen”.

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Otra de las publicaciones apuntó directamente contra Guido Herrera, arquero y capitán de Talleres, quien fue expulsado tras un fuerte cruce con Lucas Passerini en los instantes finales de el encuentro. Desde la cuenta oficial de Belgrano rescataron un antiguo mensaje del arquero en redes sociales, publicado en 2013 cuando formaba parte de las divisiones inferiores del club celeste.

“Qué lindo ganarle a las Gallinas... Vamooooss Belgranooo”, decía el viejo posteo del arquero de Talleres compartido nuevamente por el Pirata después de la victoria.

FUENTE: Clarín