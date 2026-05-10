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Liga Profesional: a qué hora y cómo ver en vivo a River, San Lorenzo, Racing e Independiente

Rosario Central vs Independiente, Estudiantes vs Racing y River vs San Lorenzo son los platos fuertes de la jornada.

Por Agencia NA
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Los octavos de final de la Liga Profesional de Fútbol continúan este domingo 10 de mayo con cuatro partidos, entre los que se destaca el clásico que protagonizarán en Núñez River y San Lorenzo.

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Además, y con la cobertura minuto a minuto de la Agencia Noticias Argentinas, jugarán Rosario Central vs Independiente, luego Racing visita a Estudiantes en La Plata y cierran la jornada en Liniers Vélez recibiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Liga Profesional: cómo ver los partidos en vivo

  • A las 15 horas comienza la jornada del domingo con el choque entre Rosario Central e Independiente, con transmisión de ESPN Premium.
  • Luego, a las 17.00 se enfrentarán Estudiantes de La Plata vs. Racing, con TV de TNT Sports.
  • El clásico entre River y San Lorenzo se jugará desde las 19 horas y partido será transmitido por ESPN Premium.
  • La jornada la cierran a las 21.30 Vélez Sarsfield vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, con televisación de TNT Sports.

Todos los partidos se podrán seguir, además, a través de teléfonos o tabletas a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

FUENTE: Agencia NA

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