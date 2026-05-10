Liga Profesional: a qué hora y cómo ver en vivo a River, San Lorenzo, Racing e Independiente

Los octavos de final de la Liga Profesional de Fútbol continúan este domingo 10 de mayo con cuatro partidos, entre los que se destaca el clásico que protagonizarán en Núñez River y San Lorenzo.
domingo 10 de mayo 2026
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Rosario Central vs Independiente, Estudiantes vs Racing y River vs San Lorenzo son los platos fuertes de la jornada.
Los octavos de final de la Liga Profesional de Fútbol continúan este domingo 10 de mayo con cuatro partidos, entre los que se destaca el clásico que protagonizarán en Núñez River y San Lorenzo.
Además, y con la cobertura minuto a minuto de la Agencia Noticias Argentinas, jugarán Rosario Central vs Independiente, luego Racing visita a Estudiantes en La Plata y cierran la jornada en Liniers Vélez recibiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Todos los partidos se podrán seguir, además, a través de teléfonos o tabletas a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
FUENTE: Agencia NA