Universitario se quedó con el clásico y cerró el Provincial con un triunfazo

Universitario tuvo un cierre a lo grande. En una nueva edición del clásico sanjuanino, derrotó 29-15 a San Juan Rugby Club en Santa Lucía y bajó el telón del Torneo Provincial con una victoria que vale más que tres puntos.
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La Uni venció a San Juan RC en Santa Lucía y terminó como escolta de la Copa Alberto Mugnos.
Universitario tuvo un cierre a lo grande. En una nueva edición del clásico sanjuanino, derrotó 29-15 a San Juan Rugby Club en Santa Lucía y bajó el telón del Torneo Provincial con una victoria que vale más que tres puntos.
El equipo dirigido por Fernando Torcivia mostró carácter, orden y contundencia para imponerse ante uno de sus rivales históricos y asegurarse el segundo puesto en la Copa Alberto Mugnos.
Desde el arranque, La Uni salió decidido a marcar el ritmo del partido. Con intensidad y buen manejo de los tiempos, logró golpear en momentos clave y empezar a construir la diferencia en el marcador.
A medida que avanzó el encuentro, el equipo visitante se hizo fuerte en defensa, cerró espacios y controló los intentos de reacción del Piuquén.
San Juan RC buscó mantenerse en partido, pero Universitario sostuvo la presión y respondió con solidez en los momentos más exigentes. Esa consistencia le permitió administrar la ventaja y cerrar el clásico con autoridad.
Con este triunfo, Universitario terminó como escolta del Provincial y ya pone la mirada en lo que viene: el Torneo del Interior B.
El próximo desafío será el sábado 30 de mayo, cuando visite a Sporting IPR en Mar del Plata, por la segunda fecha del certamen.
San Juan RC 15
Try: Juan Manuel Ruiz, Franco Uñates
Conversión: Bautista Cuneo
Penal: Estiliano Batezatti
Universitario 29
Try: Juan Ignacio Magariños, Vito Sambrizzi, Juan Martín Echegaray
Conversión: Teo Azar
Penales: Teo Azar (4)
Parcial: San Juan RC 3 – 16 Universitario
Amarillas: Mariano Reinoso (SJRC), Francisco Marcucci (UNI), Lautaro González (UNI), Juan Cruz Magariños (UNI)
Rojas: No hubo
Árbitro: Braian Montaño
Asistentes: Sofía Vildozo y Cristian Bonilla
Intermedia: San Juan RC 26 – 7 Universitario