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Uno con sed de revancha y otro con la presión de estar en casa: se juega el clásico del rugby local

Universitario visita al San Juan Rugby RC, este sábado desde las 16.00 horas, en un duelo que promete por todo lo que hay en juego en la definición del Torneo Provincial de la Unión Sanjuanina de Rugby.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Santa Lucía volverá a paralizarse con una nueva edición del clásico del rugby sanjuanino, que protagonizarán el San Juan RC y Universitario en tierra Piuquén. En un duelo que promete y mucho en juego, pensando en la definición del Torneo Provincial de la Unión Sanjuanina de Rugby, la visita llega con sed de revancha mientras que el local tiene la obligación de ganar en casa.

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Los dirigidos por Fernando Torcivia, que perdieron la primera edición del clásico de este año allá por marzo, juegan con la necesidad de sumar ara mantener viva la ilusión de pelear por el título hasta la última fecha. Por su parte, el anfitrión, un tanto más cómodo, en caso de triunfar, podría llegar a la jornada final con chances de quedarse con la corona.

El último encuentro disputado fue en Pocito, cuando el San Juan RC se impuso por 59-34. En un partido cargado de tries y ritmo ofensivo, el conjunto que era visitante aplastó al dueño de casa y regresó a sus pagos victorioso.

El cotejo comenzará a las 16.00 horas y contará con el arbitraje de Braian Montaño. Además, Sofía Vildozo y Cristian Bonilla los referees asistentes.

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