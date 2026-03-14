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Rugby

Piuquén se quedó con la corona en el clásico: aplastó a Universidad y se prende como líder del Torneo Provincial

San Juan Rugby Club le ganó 59-34 a la UNSJ y se adjudicó el clásico del rugby sanjuanino. Fue la segunda victoria consecutiva en la cancha de Pocito. Fiesta y mucho color en uno de los duelos más atractivos. Los Piuquenes, reyes y líderes de la competencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una nueva edición del tradicional duelo entre San Juan Rugby Club y Universitario, Los Piuquenes se impusieron 59-34 en el Torneo Provincial, consolidando su liderazgo tras un segundo tiempo arrollador.

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El clásico arrancó parejo y con mucha intensidad. En el primer tiempo, ambos equipos mostraron un juego dinámico, buscando aprovechar cada oportunidad en ataque. Universitario logró sacar una leve ventaja y se fue al descanso arriba por 27-24, dejando todo abierto para el complemento.

Sin embargo, en la segunda mitad San Juan RC impuso condiciones. Con un juego más colectivo y preciso, Los Piuquenes fueron ampliando la diferencia, lastimando a un Universitario que no pudo sostener la intensidad del primer tiempo. El quince de Santa Lucía encontró espacios, explotó su poder ofensivo y cerró el encuentro con un contundente 59-34, festejando ante su gente y afianzando su liderazgo en la tabla.

Entre los tries destacados, Universitario anotó gracias a Juan Cruz Magariños, Vito Sambrizzi, Santiago Baldi y Julián Aguiar, mientras que Gerónimo Arabel sumó tres conversiones y dos penales, y Guillermo Quiroga sumó otra conversión. Por su parte, San Juan RC desplegó un ataque letal con tries de Bautista Scadding (x2), Felipe González, Gonzalo Roldán, Alejo Olguin (x2), Santiago Albarracín y Franco Uñates, más ocho conversiones y un penal de Estiliano Batezatti.

El partido también tuvo sus momentos de tensión: Tomás Montilla recibió tarjeta amarilla por Universitario, mientras que Julián Cambas vio la roja para San Juan RC. El clásico sanjuanino volvió a demostrar por qué es uno de los encuentros más esperados del calendario local, con un cierre de lujo para Los Piuquenes y un Universitario que tendrá revancha.

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