El polémico tuit de la empresa de termos Lumilagro que tuvieron que borrar por el repudio que generaron

La empresa de termos Lumilagro generó revuelo en redes sociales por un polémico tuit escrito por sus propios dueños que luego debieron borrar. Es que los acusaron de "festejar" el despido de 170 empleados con la argumentación de que para poder recontratar debían cobrar el termo a $100.000. ¿Quué fue lo que pasó?

Todo arrancó este lunes cuando desde la cuenta de X de Lumilagro confrontaron las críticas por echar 170 empleados de su fábrica de Tortuguitas.

"¿Ustedes que opinan? ¿Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $ 100.000 de más para conseguir un termo de calidad? Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70’s, cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos”, decía el polémico post que recibió miles de críticas en las redes sociales.

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Sobre todo cuando varios usuarios señalaron que eran los propios dueños, Martín Nadler y su esposa, quienes manejaban la cuenta oficial de la empresa del termo y, por ende, habían sido ellos mismos quienes justificaban los despidos.

A 24 de horas del polémico tuit y luego de las fuertes críticas, decidieron borrarlo y, en cambio, negar los despidos: "Toda reconversión es dolorosa, pero ninguna empresa pone las reglas del juego. No hemos despedido a 1 sola persona. Todos los retiros fueron por común acuerdo para adaptarnos, SOBREVIVIR y volver a CRECER. Si por el contrario decidieramos no adaptarnos, terminariamos perdiendo con la competencia y cerrando", manifestaron.

Del mismo modo, la empresa aseguró que tras su reconversión, podrán dar "más trabajo". "Con apertura de locales propios, fabricacion de parte de nuestros productos, crecimiento de nuestro sector comercial y de diseño e ingenieria, confiamos en que eventualmente no solo podamos darle a los argentinos el MEJOR producto al MEJOR precio sino que también volveremos a dar MAS EMPLEO, quizás incluso más del que teníamos antes", cerraron.

¿Y vos? ¿Qué pensás?