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Tras la polémica

"Guardado" por el escándalo, Adorni reaparecerá el viernes junto con Milei

El jefe de Gabinete se mostrará activo esta semana y compartirá una nueva foto con el Presidente.

Por Agencia NA
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En medio del escándalo que involucra propiedades y viajes, Manuel Adorni reaparecerá esta semana junto con Javier Milei. Será otra imagen que el Gobierno utilizará para aplacar la polémica que se generó desde comienzos de marzo y confirmar, sí, que el jefe de Gabinete no renunciará.

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De acuerdo a lo que supo Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, el ministro coordinador tendrá una semana muy activa con reuniones con integrantes del gabinete. De esos encuentros habrá fotos y descripción de lo que se habló. La idea del oficialismo es mostrar a un Adorni trabajando, muy activo y lejos de las controversias y explicaciones.

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El viernes llegará la actividad más relevante de la agenda del ex vocero presidencial: un nuevo encuentro con el Presidente. Será con motivo de la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano que encabezará la ministra del área, Sandra Pettovello.

Significará un nuevo gesto presidencial después de la foto del 19 de marzo pasado, cuando existió un cara a cara entre el jefe de Estado y el cuestionado funcionario y se mostraron para las redes sociales. “El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete”, escribió un Adorni que tiene todo el respaldo de Karina Milei y del gabinete.

Con el correr de los días de la semana comenzaron a escucharse voces libertarias que dan cuenta de que las explicaciones no alcanzan, lo que está generando un costo político muy alto para el Gobierno. Hasta el momento, de acuerdo a lo que supo este medio, no hay posibilidad de que Milei le pida la renuncia. La única manera en la que Adorni podría abandonar su cargo es que los escándalos se acumulen, no pueda brindar explicaciones y no soporte la presión pública y mediática para continuar en sus funciones.

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