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Agustín Rossi cuestionó el origen de los dólares que usó Adorni para refaccionar su casa de Indio Cua: qué dijo

El diputado peronista e ingeniero civil hizo foco en el presupuesto en dólares para arreglar la casa del barrio privado. El lunes declaró el contratista de Adorni, que dijo haber recibido 245 mil dólares en efectivo por sus trabajos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El diputado nacional Agustín Rossi cuestionó este martes la procedencia de los dólares que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habría utilizado para pagarle al contratista que le remodeló la casa del barrio privado en Indio Cua, que -según declaró el profesional ante la Justicia- son 245 mil dólares en efectivo.

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Adorni "tiene que dar un paso al costado" porque "le está haciendo mal al Gobierno y a las instituciones de la República", afirmó Rossi en una entrevista con Splendid AM990 y señaló que el jefe de Gabinete tiene una "evidente imposibilidad de justificar su incremento patrimonial, sus gastos y su estilo de vida en los últimos años".

"Como ingeniero, es la primera vez que veo un presupuesto en dólares para la refacción de una vivienda, lo cual indica que no salen de ingresos habituales, sino que salen de otro lado esos dólares y eso es lo que le cuesta a Adorni explicar", marcó el diputado nacional, que fue jefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández y es además ingeniero civil.

En ese sentido, cuestionó "por qué el Gobierno sostiene a Adorni" y recordó que el presidente Javier Milei "se desprendió de Nicolás Posse y Guillermo Francos sin decir 'agua va', casi solamente por problemas de gestión, no envueltos en este escándalo político".

"En algún momento nos vamos a enterar del motivo de esta defensa exacerbada del Presidente y su hermana (Karina Milei) a un funcionario cuestionado", vaticinó Rossi.

Y marcó: "Para ser vocero del gobierno, tiene que tener confianza de la sociedad, que le crean cuando hable. Esto ya no sucede con Adorni, ha perdido total confianza".

"Para gestionar tenés que tener la cabeza puesta en la gestión y yo veo que Adorni tiene la cabeza en su defensa judicial. Está pensando en otra cosa, no en la gestión", completó.

Asimismo, consideró que algunas cosas que se supieron sobre el jefe de Gabinete "tienen que ver con la interna del Gobierno", porque "todo se fue sabiendo de la misma entraña".

El lunes, mientras el jefe de Gabinete se encontraba dando una conferencia de prensa en Casa Rosada, su contratista Matías Tabar declaraba ante la Justicia en la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Manuel Adorni.

Tabar se hizo cargo de los trabajos de remodelación de una casa que Adorni tiene en un barrio privado en provincia de Buenos Aires. Según dijo, Adorni pagó 245.000 dólares en efectivo por una obra que le tomó entre siete y nueve meses de tiempo.

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Rossi analizó la situación del peronismo y llamó a armar un "frente amplio" anti Milei

Consultado por el estado del peronismo ante la crisis que atraviesa al Gobierno nacional, Rossi lo describió como "desordenadamente organizado" porque "desordena la falta de un liderazgo totalizador".

"El peronismo tiene dirigentes muy importantes que expresan partes, en algún momento se va a generar una síntesis", anticipó el exjefe de Gabinete.

Y señaló que "lo que organiza es la idea de la unidad, no hay ningún dirigente del peronismo que se imagine hoy la ruptura".

"Tenemos que ir paso a paso, ya vendrá un momento de la síntesis y la posibilidad de convocar a otros espacios políticos para conformar una gran coalición argentina".

En ese sentido, analizó la posibilidad de un "frente amplio" que incluya "desde arrepentidos del PRO hasta la izquierda" y que defina sus candidaturas en una PASO.

"Tenemos que hacer lo posible para que el Gobierno no las derogue", marcó y continuó: "Lo peor que le puede pasar al peronismo es que no tenga un método para resolver sus diferencias, sin un método transparente puede generar tensiones hacia adentro".

Por eso, indicó que "Milei busca derogar las PASO para generar tensiones en espacios políticos opositores, aventurando una posible ruptura, porque saben que el antimileismo es mas fuerte que el antiperonismo".

FUENTE: Clarín

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