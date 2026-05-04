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Rumbo al 2027

La Libertad Avanza puso primera en Pocito

El espacio libertario comenzó a moverse en el departamento con una caminata encabezada por Matías Sirera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Libertad Avanza (LLA) comenzó a desplegar su actividad política en Pocito de la mano del dirigente Matías Sirera, quien ya fue candidato en las elecciones provinciales de 2023.

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En el marco del armado con vistas a 2027, el espacio llevó adelante una caminata por el departamento, actualmente gobernado por el peronismo, con el objetivo de ganar presencia territorial y tomar contacto con los vecinos.

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El movimiento en Pocito se inscribe en una estrategia más amplia del partido en San Juan, que ya viene realizando actividades similares en otros distritos, como las caminatas en Rivadavia impulsadas por el senador Bruno Olivera, buscando consolidar su estructura en la provincia.

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