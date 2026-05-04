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Quiso vender un libro por una página web de San Juan y la estafaron en $8.000.000

La víctima fue una joven de Rivadavia que hizo una publicación ofreciendo el ejemplar. Un desconocido la llamó y, sin que se percatara, la fue engañando hasta que le sacó datos de su cuenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los estafadores lo hicieron otra vez: llamaron a una mujer de Rivadavia que ofrecía a la venta un libro, la engañaron diciéndole que necesitaban datos de su cuenta para hacerle la transferencia y le vaciaron la cuenta. La estafa dejó en la ruina a la muchacha, que perdió 8.000.000 de pesos.

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Hace menos de veinte días fue el caso de la mujer de 66 años que buscaba vender un inodoro por internet y que terminó embaucada en 7.000.000. Ahora le tocó a una joven de 27 años, de apellido Ciani, que cayó casi en la misma trampa y la estafa fue aún mayor, revelaron fuentes judiciales a TIEMPO DE SAN JUAN.

El caso trascendió este lunes, pero la maniobra delictiva se cometió el viernes 1 de mayo en una vivienda del barrio CGT, en Rivadavia. Y todo empezó con algo tan común como vender un libro a través de la página Comprá en San Juan, según explicaron. La chica puso el aviso y al poco tiempo apareció un interesado.

Esa persona fue un hombre que se comunicó a su celular y le dijo que deseaba adquirir el libro. Fue ahí cuando pactaron el precio y el sujeto le indicó que le pagaría mediante transferencia. Lo llamativo es que el desconocido también empezó a pedirle datos para cerciorarse de que era ella, de acuerdo con la versión de un funcionario.

Las fuentes señalaron que, mediante engaños, el hombre le ordenó que hiciera unas operaciones y le sacó las claves o datos precisos; de esa manera tomó el control de sus cuentas. La mujer nunca se percató de la maniobra delictiva, pero mientras la distraían también entraron a su home banking.

De acuerdo con las fuentes judiciales y policiales, la muchacha descubrió minutos después que había caído en manos de un estafador. Lo constató cuando miró su cuenta y detectó varias transferencias a personas desconocidas por un total de 8.000.000 de pesos, precisaron a TIEMPO DE SAN JUAN.

De inmediato, la víctima concurrió a la Comisaría 13ra para radicar la denuncia. Como en este y otros casos similares, el expediente irá a parar a la UFI Delitos Informáticos y Estafas para investigar de dónde provino la llamada y rastrear el destino de las transferencias.

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