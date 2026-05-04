Quiso vender un libro por una página web de San Juan y la estafaron en $8.000.000

Los estafadores lo hicieron otra vez: llamaron a una mujer de Rivadavia que ofrecía a la venta un libro, la engañaron diciéndole que necesitaban datos de su cuenta para hacerle la transferencia y le vaciaron la cuenta. La estafa dejó en la ruina a la muchacha, que perdió 8.000.000 de pesos.

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Hace menos de veinte días fue el caso de la mujer de 66 años que buscaba vender un inodoro por internet y que terminó embaucada en 7.000.000. Ahora le tocó a una joven de 27 años, de apellido Ciani , que cayó casi en la misma trampa y la estafa fue aún mayor, revelaron fuentes judiciales a TIEMPO DE SAN JUAN.

El caso trascendió este lunes, pero la maniobra delictiva se cometió el viernes 1 de mayo en una vivienda del barrio CGT, en Rivadavia. Y todo empezó con algo tan común como vender un libro a través de la página Comprá en San Juan, según explicaron. La chica puso el aviso y al poco tiempo apareció un interesado.

Esa persona fue un hombre que se comunicó a su celular y le dijo que deseaba adquirir el libro. Fue ahí cuando pactaron el precio y el sujeto le indicó que le pagaría mediante transferencia. Lo llamativo es que el desconocido también empezó a pedirle datos para cerciorarse de que era ella, de acuerdo con la versión de un funcionario.

Las fuentes señalaron que, mediante engaños, el hombre le ordenó que hiciera unas operaciones y le sacó las claves o datos precisos; de esa manera tomó el control de sus cuentas. La mujer nunca se percató de la maniobra delictiva, pero mientras la distraían también entraron a su home banking.

De acuerdo con las fuentes judiciales y policiales, la muchacha descubrió minutos después que había caído en manos de un estafador. Lo constató cuando miró su cuenta y detectó varias transferencias a personas desconocidas por un total de 8.000.000 de pesos, precisaron a TIEMPO DE SAN JUAN.

De inmediato, la víctima concurrió a la Comisaría 13ra para radicar la denuncia. Como en este y otros casos similares, el expediente irá a parar a la UFI Delitos Informáticos y Estafas para investigar de dónde provino la llamada y rastrear el destino de las transferencias.