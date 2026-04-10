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Fraude virtual

Otra vez el cuento de la transferencia equivocada: estafaron en $4.300.000 a una mujer de Valle Fértil

La víctima fue una comerciante a la que le escribieron para comprarle dulces artesanales. Después le reclamaron una transferencia millonaria y la terminaron estafando.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A una semana del caso de la dueña de la pescadería de Rawson que fue estafada en 5.200.000 pesos, apareció otra víctima del cuento de la transferencia equivocada. También es una comerciante, pero de Valle Fértil, quien cayó en la trampa de unos estafadores que le escribieron para comprarle dulce, después le reclamaron el envío por error de una cifra millonaria y la estafaron en 4.300.000 pesos.

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La dueña de una pescadería cayó en el cuento de la transferencia errónea y la estafaron en $5.200.000

Este último hecho fue denunciado este 8 de abril, pero sucedió día 4, y tuvo como víctima a Lourdes Guerra, una comerciante del barrio Parque, en Valle Fértil, que se dedica a la elaboración de dulces artesanales. Según denunció, todo comenzó con un mensaje de WhatsApp que recibió su pareja, Ángel Sánchez, en el que supuestos clientes le hacían un pedido por 86 mil pesos.

De acuerdo con la denuncia, poco después los desconocidos enviaron un comprobante falso por 8 millones de pesos y aseguraron que se habían equivocado en la transferencia. A partir de ahí empezó la presión para que devolvieran el dinero, pese a que nunca había sido acreditado en la cuenta. La maniobra se reforzó con llamados de personas que se hicieron pasar por empleados de Mercado Pago, quienes insistían con que debían reintegrar el monto para “desbloquear” la cuenta.

Convencidos de que se trataba de una situación real, la pareja terminó realizando transferencias por un total de 4.380.000 pesos. Cuando quisieron verificar la operación, ya no pudieron volver a contactarse con los supuestos compradores ni con quienes decían ser de la billetera virtual, y recién entonces advirtieron que habían sido estafados. El caso ahora es investigado por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

El caso anterior se registró el 3 de abril pasado y la víctima fue la dueña de una pescadería ubicada en calle Quiroz, en Villa Krause. Un falso cliente le envió un comprobante por una suma millonaria que nunca se acreditó y luego la presionó para que devolviera ese dinero. Bajo esa maniobra, la comerciante realizó varias transferencias que totalizaron $5.200.000. Cuando advirtió lo ocurrido, los estafadores ya habían desaparecido.

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