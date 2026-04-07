Condenan en San Juan a dos personas por estafa con escaneo de iris: es el primer fallo del país por este tipo de maniobra

La Justicia de San Juan dictó una condena en el marco de un juicio abreviado contra dos imputados por una maniobra de estafa y violación de la privacidad mediante el escaneo ilegal de datos biométricos. Se trata del primer antecedente a nivel nacional por este tipo de delito.

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Según la investigación, entre agosto y septiembre de 2024 los imputados, identificados como Braian Martín Silva y Silvina Mariel Mendieta, reclutaban personas en situación de vulnerabilidad económica y con bajo nivel educativo. Los encuentros se realizaban principalmente en Rawson, en lugares como el salón de eventos Eleazar y el complejo José Dolores, además de otros puntos de la provincia.

A las víctimas les ofrecían dinero a cambio de escanearles el iris, bajo el argumento de que se trataba de un procedimiento vinculado a una empresa europea llamada WorkCoin. Sin embargo, la pesquisa determinó que las personas eran completamente ajenas a esa firma y que los acusados habían montado un sistema propio para captar y sustraer datos biométricos y personales de manera ilegal.

Para concretar la maniobra, utilizaban teléfonos celulares con los que realizaban los escaneos y obtenían información sensible. A cambio, pagaban unos 10.000 pesos a cada persona. Además, creaban cuentas digitales a nombre de las víctimas, que luego quedaban en poder de los imputados y eran utilizadas como “cuentas mulas” para generar perfiles en plataformas vinculadas a criptomonedas y comercializarlos, obteniendo así un beneficio económico mayor.

Por estos hechos, la Justicia los condenó por los delitos de violación de secretos y de la privacidad y estafa, en concurso real. Ambos recibieron una pena de 8 meses de prisión de ejecución condicional, junto con el cumplimiento de reglas de conducta.

El caso, tramitado en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad – UFI Estafas, tuvo como fiscal al Dr. Cristian Catalano, acompañado por el equipo integrado por la Dra. Florencia Caillet, la Dra. Carla Savall y el Dr. Federico Pereyra.