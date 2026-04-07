martes 7 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A cambio de dinero

Condenan en San Juan a dos personas por estafa con escaneo de iris: es el primer fallo del país por este tipo de maniobra

Los sujetos captaban datos biométricos y los usaban en maniobras ilegales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Justicia de San Juan dictó una condena en el marco de un juicio abreviado contra dos imputados por una maniobra de estafa y violación de la privacidad mediante el escaneo ilegal de datos biométricos. Se trata del primer antecedente a nivel nacional por este tipo de delito.

Lee además
el inicio de un juicio se demoro por el faltazo de un abogado, ahora se presento pidiendo disculpas y con un abreviado bajo el brazo
Tentativa de homicidio

El inicio de un juicio se demoró por el faltazo de un abogado, ahora se presentó pidiendo disculpas y con un abreviado bajo el brazo
caucete: recuperan un televisor y otros objetos tras un robo
Operativo

Caucete: recuperan un televisor y otros objetos tras un robo

Según la investigación, entre agosto y septiembre de 2024 los imputados, identificados como Braian Martín Silva y Silvina Mariel Mendieta, reclutaban personas en situación de vulnerabilidad económica y con bajo nivel educativo. Los encuentros se realizaban principalmente en Rawson, en lugares como el salón de eventos Eleazar y el complejo José Dolores, además de otros puntos de la provincia.

A las víctimas les ofrecían dinero a cambio de escanearles el iris, bajo el argumento de que se trataba de un procedimiento vinculado a una empresa europea llamada WorkCoin. Sin embargo, la pesquisa determinó que las personas eran completamente ajenas a esa firma y que los acusados habían montado un sistema propio para captar y sustraer datos biométricos y personales de manera ilegal.

Para concretar la maniobra, utilizaban teléfonos celulares con los que realizaban los escaneos y obtenían información sensible. A cambio, pagaban unos 10.000 pesos a cada persona. Además, creaban cuentas digitales a nombre de las víctimas, que luego quedaban en poder de los imputados y eran utilizadas como “cuentas mulas” para generar perfiles en plataformas vinculadas a criptomonedas y comercializarlos, obteniendo así un beneficio económico mayor.

Por estos hechos, la Justicia los condenó por los delitos de violación de secretos y de la privacidad y estafa, en concurso real. Ambos recibieron una pena de 8 meses de prisión de ejecución condicional, junto con el cumplimiento de reglas de conducta.

El caso, tramitado en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad – UFI Estafas, tuvo como fiscal al Dr. Cristian Catalano, acompañado por el equipo integrado por la Dra. Florencia Caillet, la Dra. Carla Savall y el Dr. Federico Pereyra.

Temas
Seguí leyendo

Otro caso de violación y embarazo de una joven sacude a la justicia sanjuanina

Desesperación en una ruta sanjuanina: un auto fue consumido por completo por las llamas

Mirá el video: meten preso a un sujeto por robar juguetes en dos locales de microcentro

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales

Acuchillaron y asaltaron a una mujer mientras caminaba por Villa Krause

Dentro de la cabeza de Claudio Gil: confesiones del asesino serial más despiadado de San Juan

Suman otro delito contra el empleado de comercio que acosaba sexualmente a una adolescente en Santa Lucía

Tras el robo hormiga de mineros chilenos en San Juan, qué factores complican la vigilancia de la frontera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dolares paso por tribunales
Audiencia de formalización

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dentro de la cabeza de Claudio Gil: confesiones del asesino serial más despiadado de San Juan video
EXCLUSIVO

Dentro de la cabeza de Claudio Gil: confesiones del asesino serial más despiadado de San Juan

Atraparon a un narco sanjuanino que tenía pedido de captura: dónde lo encontraron
Capital

Atraparon a un narco sanjuanino que tenía pedido de captura: dónde lo encontraron

Imagen ilustrativa
Violento robo

Acuchillaron y asaltaron a una mujer mientras caminaba por Villa Krause

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales
Audiencia de formalización

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental
Investigación

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental

Te Puede Interesar

Por la gloria y con entrada gratuita: la medida de UPCN Vóley para que la final en casa sea una fiesta
Final

Por la gloria y con entrada gratuita: la medida de UPCN Vóley para que la final en casa sea una fiesta

Por Carla Acosta
Condenan en San Juan a dos personas por estafa con escaneo de iris: es el primer fallo del país por este tipo de maniobra
A cambio de dinero

Condenan en San Juan a dos personas por estafa con escaneo de iris: es el primer fallo del país por este tipo de maniobra

El Hiper Libertad supermercado cambia de manos.
Pasa a La Anónima

Liquidación de stock y posible cierre temporal: los detalles de la transformación del Híper Libertad San Juan

El inicio de un juicio se demoró por el faltazo de un abogado, ahora se presentó pidiendo disculpas y con un abreviado bajo el brazo
Tentativa de homicidio

El inicio de un juicio se demoró por el faltazo de un abogado, ahora se presentó pidiendo disculpas y con un abreviado bajo el brazo

Otro caso de violación y embarazo de una joven sacude a la justicia sanjuanina
Grave

Otro caso de violación y embarazo de una joven sacude a la justicia sanjuanina