Se agrava la situación para un violento de Santa Lucía: le agregan una causa por lesiones en contra de dos hijos

La situación procesal del hombre oriundo de Santa Lucía, quien ya se encontraba formalmente detenido tras protagonizar un brutal ataque contra su pareja en presencia de sus hijos, se tornó sustancialmente más compleja en las últimas horas. Al expediente original por violencia de género se le ha sumado una nueva e independiente imputación penal por el delito de lesiones en perjuicio de dos de sus hijas menores de edad, de tan solo 4 y 11 años.

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El caso, que generó consternación cuando este medio dio a conocer la detención inicial del implicado tras una feroz golpiza hacia su pareja, sumó elementos probatorios determinantes que configuran un panorama de extrema gravedad institucional y humana. Según confirmaron altas fuentes judiciales vinculadas a la investigación, los cuatro hijos de la pareja fueron sometidos al protocolo de declaración en Cámara Gesell, una instancia pericial clave cuyos resultados resultaron esclarecedores.

WhatsApp Image 2026-05-21 at 12.26.46 Representante UFI CAVIG

Durante las entrevistas con los profesionales del cuerpo de psicólogos del Poder Judicial, los menores rompieron el silencio y describieron pormenorizadamente el calvario sistémico que se vivía puertas adentro del hogar familiar. Sus testimonios no solo ratificaron de forma unánime la agresión hacia su madre, sino que además develaron las agresiones que se vivían diariamente.

Entre los detalles más graves vertidos en el expediente judicial, los niños coincidieron de manera coincidente en señalar que presenciaban con habitualidad el consumo de sustancias estupefacientes, puntualmente cocaína, por parte de su progenitor, lo que exacerbaba los episodios de extrema hostilidad en la vivienda.

WhatsApp Image 2026-05-21 at 12.26.47 Defensora oficial, Sandra Leveque

Ante la contundencia de estas nuevas evidencias y el riesgo procesal subyacente, la jueza de Garantías, Mónica Lucero, resolvió hacer lugar a las peticiones del Ministerio Público Fiscal. En consecuencia, la magistrada dispuso formalmente la extensión de la prisión preventiva para el encartado por el plazo riguroso de dos meses. Paralelamente, convalidó la unificación de la nueva causa por violencia intrafamiliar a la que ya pesaba en su contra por mediar el vínculo de pareja.

La UFI CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género) se encuentra al frente de las actuaciones penales, concentrando la recolección de pruebas médicas, psicológicas y ambientales tendientes a fundar la acusación definitiva en un futuro e inminente debate oral. Por su parte, la representación legal del acusado es ejercida por la defensora oficial, Sandra Leveque.