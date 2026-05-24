Conmoción: encontraron muerto a un hombre de 89 años dentro de su casa de Albardón

La mañana de este domingo golpeó a todo Albardón tras el hallazgo sin vida de un hombre de 89 años dentro de su vivienda, ubicada en la zona de Villa San Martín. El episodio causó fuerte impacto entre los vecinos, que rápidamente comenzaron a acercarse al lugar conmocionados por la noticia.

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Fuentes vinculadas al caso indicaron que el hecho salió a la luz cerca del mediodía, cuando se dio aviso sobre la situación en una casa situada sobre calle Arenales, a pocos metros del cruce con Laprida. La víctima, un vecino muy reconocido en el departamento por su extensa trayectoria comercial, residía solo en el domicilio donde fue encontrado.

A partir del hallazgo, personal policial desplegó un operativo en la zona para preservar la escena mientras se iniciaban las primeras tareas investigativas. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 18va junto a especialistas de Criminalística, quienes realizaron peritajes para intentar establecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad del hombre ni precisaron qué provocó su muerte. La causa permanece bajo investigación y será clave el resultado de los estudios forenses para determinar qué ocurrió.