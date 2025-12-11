jueves 11 de diciembre 2025

Triste noticia

Encuentran a una anciana sin vida en Chimbas

El caso está siendo investigado por la Justicia. La mujer tenía 85 años y llevaba al menos 48 horas sin signos vitales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen ilustartiva.

imagen ilustartiva.

Una anciana, de 85 años, fue hallada sin signos vitales en el interior de su casa en el Barrio Pateta en Chimbas. Según informaron fuentes del caso, la Justicia ya está actuando para determinar cuáles fueron las causas de su deceso. El cuerpo de la señora fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Fuentes del caso manifestaron que la señora llevaba al menos unas 48 horas sin vida y fue su hija quién la encontró cuando fue a visitarla. La anciana vivía sola y padecía de diferentes enfermedades, entre ellas demencia senil.

La policía actuó en el lugar, al igual que un médico legista. Este último confirmó que a prima facie el cuerpo no tenía signos de criminalidad, es decir, que no tuvo una muerte violenta ni fue víctima de un hecho delictivo.

Con esta información, la Justicia cree que falleció por causas naturales; de igual manera se han tomado los recaudos correspondientes a la espera de lo que determine la autopsia. La mujer se llamaba Albertina Núñez, confirmaron.

El hecho recayó en manos de UFI Delitos Especiales N°6, en el equipo conformado por Adolfo Díaz (fiscal), César Recio (ayudante fiscal).

