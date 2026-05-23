Violento choque entre una moto y un colectivo en San Martín: un hombre terminó en el hospital

Un grave siniestro vial se registró este sábado en el departamento San Martín, donde un motociclista resultó herido tras colisionar contra un colectivo de la Red Tulum.

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El hecho ocurrió sobre calle Rawson, a la altura del barrio Entre Ríos, en la localidad de La Puntilla. Por causas que todavía son investigadas, el conductor de una moto de 110 cilindradas terminó impactando desde atrás contra la unidad de transporte público.

Según relataron algunos testigos que presenciaron la escena, el colectivo se encontraba detenido o disminuyendo la velocidad para permitir el descenso de un pasajero cuando se produjo el choque.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista cayó debajo del vehículo y sufrió lesiones de consideración. Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar y trasladó al herido al Hospital Rawson, donde recibió atención médica.

Luego del accidente, efectivos policiales cortaron parcialmente el tránsito en la zona para facilitar las tareas de asistencia y permitir que peritos realizaran las actuaciones correspondientes para determinar cómo se desencadenó el siniestro.