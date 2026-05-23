sábado 23 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Accidente

Violento choque entre una moto y un colectivo en San Martín: un hombre terminó en el hospital

El accidente ocurrió en calle Rawson, cerca del barrio Entre Ríos, en La Puntilla. La víctima impactó contra una unidad de la Red Tulum y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
accidente

Un grave siniestro vial se registró este sábado en el departamento San Martín, donde un motociclista resultó herido tras colisionar contra un colectivo de la Red Tulum.

Lee además
segundos amores llega a dos acequias para impulsar el comercio local
Atención

"Segundos Amores" llega a Dos Acequias para impulsar el comercio local
la plazoleta suenos de juventud de san martin sigue transformandose para la comunidad
Remodelación

La Plazoleta "Sueños de Juventud" de San Martín sigue transformándose para la comunidad

El hecho ocurrió sobre calle Rawson, a la altura del barrio Entre Ríos, en la localidad de La Puntilla. Por causas que todavía son investigadas, el conductor de una moto de 110 cilindradas terminó impactando desde atrás contra la unidad de transporte público.

Según relataron algunos testigos que presenciaron la escena, el colectivo se encontraba detenido o disminuyendo la velocidad para permitir el descenso de un pasajero cuando se produjo el choque.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista cayó debajo del vehículo y sufrió lesiones de consideración. Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar y trasladó al herido al Hospital Rawson, donde recibió atención médica.

Luego del accidente, efectivos policiales cortaron parcialmente el tránsito en la zona para facilitar las tareas de asistencia y permitir que peritos realizaran las actuaciones correspondientes para determinar cómo se desencadenó el siniestro.

Temas
Seguí leyendo

Violento asalto en el centro: atan a una pareja y los golpean en busca de dinero

Un conductor se quedó dormido al volante, perdió el control y estrelló su auto contra un árbol en Caucete

Ordenan la internación de un ladrón reincidente por su adicción y disponen que el defensor y el asesor lo acompañen

Falleció la mujer que fue atropellada por un colectivo el miércoles pasado

Una mujer le dio la tarjeta a su inquilino para que le cobre la jubilación y él le robó $420.000

Tensión en pleno centro: la Policía sorprendió a menores con droga en la puerta de un colegio

Acusaron a una mujer de abusar de la hija de su pareja y solo le había pasado una crema

Las amigas de Lucía Rubiño salen al cruce: "No fue un accidente, sabían lo que hacían, los dos hicieron que muriera"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violento asalto en el centro: atan a una pareja y los golpean en busca de dinero
Capital

Violento asalto en el centro: atan a una pareja y los golpean en busca de dinero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las amigas de Lucía Rubiño salen al cruce: No fue un accidente, sabían lo que hacían, los dos hicieron que muriera video
Video

Las amigas de Lucía Rubiño salen al cruce: "No fue un accidente, sabían lo que hacían, los dos hicieron que muriera"

San Martín lo merecía, le ganó a Maipú y se metió en puestos del Reducido
Reviví el minuto a minuto

San Martín lo merecía, le ganó a Maipú y se metió en puestos del Reducido

Violento asalto en el centro: atan a una pareja y los golpean en busca de dinero
Capital

Violento asalto en el centro: atan a una pareja y los golpean en busca de dinero

Imagen ilustrativa
Desestimación de una causa

Acusaron a una mujer de abusar de la hija de su pareja y solo le había pasado una crema

Imagen ilustrativa. 
Operativo

Tensión en pleno centro: la Policía sorprendió a menores con droga en la puerta de un colegio

Te Puede Interesar

Matías Sánchez, el voleibolista que desde hace casi una década no frena: el costo del alto rendimiento, sus días en San Juan y por qué no le cerraría la puerta a UPCN video
Mano a mano

Matías Sánchez, el voleibolista que desde hace casi una década no frena: el costo del alto rendimiento, sus días en San Juan y por qué no le cerraría la puerta a UPCN

Por Carla Acosta
Cómo se presentarán el otoño y el invierno en San Juan, según un pronóstico local.
Clima

Domingo fresco y otoñal en San Juan

Tiempo pregunta: ¿Qué tanto saben los sanjuaninos sobre el 25 de mayo? video
Videonota

Tiempo pregunta: ¿Qué tanto saben los sanjuaninos sobre el 25 de mayo?

¿Estuviste en el triunfo del Verdinegro ante Maipú?: ¡buscate!
Galería

¿Estuviste en el triunfo del Verdinegro ante Maipú?: ¡buscate!

Violento choque entre una moto y un colectivo en San Martín: un hombre terminó en el hospital
Accidente

Violento choque entre una moto y un colectivo en San Martín: un hombre terminó en el hospital