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Trekking

Naturaleza, aventura y astronomía en una jornada inolvidable en San Martín

Vecinos y visitantes extranjeros recorrieron el Sendero de las Tres Cruces y disfrutaron del cielo sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá volvió a ser escenario de una experiencia única, donde vecinos y visitantes extranjeros disfrutaron de una jornada de senderismo y conexión con la naturaleza en el Sendero de las Tres Cruces.

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El recorrido permitió descubrir paisajes imponentes de la Sierra de Pie de Palo, regalando atardeceres inolvidables y momentos de aventura en uno de los entornos naturales más representativos del departamento.

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La actividad también incluyó una visita al Observatorio Astronómico Domingo Faustino Sarmiento, donde los participantes vivieron una experiencia de observación y conexión con el cielo sanjuanino.

Estas propuestas continúan posicionando a San Martín como un destino elegido para el turismo de naturaleza, aventura y astronomía, ofreciendo experiencias únicas para quienes visitan el departamento.

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