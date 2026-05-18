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Con operativos de salud gratuitos, datos del IPV y beneficios, en qué departamento estará San Juan Cerca

Desde el 18 y hasta el 29 de mayo, los operativos integrales y el Tren de Capital Humano estará en una nueva zona de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde este lunes 18 y hasta el 22, San Juan Cerca con el complemento del Tren de Capital Humano estará a disposición de la población de Caucete y departamentos aledaños.

Desde este lunes 18 y hasta el 22, San Juan Cerca con el complemento del Tren de Capital Humano estará a disposición de la población de Caucete y departamentos aledaños.

Durante las últimas dos semanas de mayo, desde este lunes 18 y hasta el 22 y del 26 al 29 inclusive, el despliegue ministerial del San Juan Cerca con el complemento del Tren de Capital Humano estará a disposición de la población de Caucete y departamentos aledaños.

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Se usará como sede la estación ferroviaria ubicada a metros de la Diagonal Sarmiento, ya que allí permanece el tren durante todo este lapso aprovechando la viabilidad de la estructura férrea. La atención será todos los días hábiles, de 8 a 13:30 horas.

Hasta allí podrá llegar toda persona que requiera hacer trámites relacionados con las diferentes oficinas de los ministerios y secretarías de Estado. Pero también, otros vinculados a organismos nacionales como Renaper, donde se puede tramitar un nuevo DNI o la actualización, y Anses. De hecho, ya son miles las personas que han podido concluir prestaciones sin tener que trasladarse hasta el Centro Cívico.

Además en este marco, se podrán realizar consultas y estudios médicos específicos como mamografías (que se entregan informadas), radiografías generales, fonoaudiología, laboratorio oftalmológico para la revisación de la vista, la toma de parámetros de corrección y en caso de ser necesarios, la confección de lentes con la graduación requerida. El servicio oftalmológico del programa “Ver para ser Libres” es sólo para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. También se podrá hacer consultas de Pediatría, Clínica Médica, Enfermería y Vacunación.

En los vagones, se refuerza los operativos con propuestas culturales, recreativas y educativas, con una biblioteca y un microcine de la Biblioteca Nacional Argentina Mariano Moreno y la del Congreso de la Nación.

Entre otros trámites y gestiones, se podrá recurrir a las diferentes dependencias para hacer consultas sobre requisitos para el Carnet Único de Discapacidad; participar del curso de manipulación de alimentos para obtener el carnet que habilita al trabajo gastronómico que se hará los días 18 y 19 de mayo; preguntar sobre los requisitos de los programas de asistencia alimentaria y anotarse en el Registro de Emprendedores o se parte del programa Niñez en Familia. También hacerse controles de signos vitales; vacunación, Salud Mental y las especialidades médicas ya detalladas.

Se podrá pedir los beneficios de la Tarjeta Sube o sencillamente gestionarla; hacer consultas sobre licencias de conducir y turnos; consultar sobre el Registro Único de Productos Agropecuarios y Pecuarios, Marcas y Señales de Ganado para la identificación colectiva del ganado bovino y equino (con fuego) y ovejas, cabras, porcinos con señal de sangre; créditos y microcréditos para Pymes y Emprendedores.

Inclusive se podrá reimprimir facturas de los impuestos inmobiliarios y automotor y hacer planes de pago de las deudas, abrir y blanquear cuentas de Ciudadano Digital (CIDI), solicitar turnos e imprimir documentos a través de esta aplicación, solicitar los subsidios provinciales y nacionales en EPRE y la facturación de OSSE; enterarse detalles de los cursos del programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), los empleados públicos tanto de organismos provinciales como municipales podrán pedir préstamos personales a la Caja de Acción Social.

Habrá personal calificado para responder consultas y tomar denuncias en Defensa al Consumidor; inscribirse y consultar deuda del IPV; pedir información sobre plan FinEs y Progresar, desbloquear netbooks y notebooks; asistencia de gabinetes técnicos interdisciplinarios y distintos trámites para docentes (foja de servicio, registro de títulos, planilla prontuarial, legalización de copias, consulta de expedientes, certificación de títulos, resumen de licencias, planta funcional). Se podrá colocar pipetas y antiparasitarios y consultar sobre planes de forestación.

El único requisito que debe tener en cuenta el interesado es que debe llevar su DNI y fotocopias del mismo u otros documentos puntuales vinculados a la gestión que pretende obtener. No es necesario que pida turnos ya que la atención es por demanda espontánea. Salvo las prestaciones del Registro Nacional de las Personas que tienen un costo, el resto son gratuitas. También hay ciertas atenciones, especialmente las de los consultorios médicos y especialidades de Nación, que tienen un cupo.

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