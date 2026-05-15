La Plazoleta "Sueños de Juventud" de San Martín sigue transformándose para la comunidad

La Municipalidad de San Martín continúa desarrollando trabajos de mejora en distintos espacios públicos del departamento. En esta oportunidad, las tareas se concentran en la Plazoleta “Sueños de Juventud”, ubicada en el Barrio Independencia.

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Las obras incluyen la colocación de nuevos juegos infantiles y garitas para las paradas de colectivo, con el objetivo de brindar mayor comodidad, seguridad y espacios de encuentro para la comunidad.

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Estas acciones forman parte del compromiso de seguir recuperando y poniendo en valor lugares pensados para el disfrute de vecinos y vecinas.

Desde el municipio sanmartiniano se continúa trabajando para construir espacios más lindos, funcionales y accesibles para todos.