Avanzan los trabajos previos para la futura pavimentación en Alto de Sierra y distintas zonas de 9 de Julio

En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan en el distrito de Alto de Sierra, donde ya puede observarse el despliegue de maquinaria y equipos técnicos trabajando sobre el terreno, en una etapa clave para garantizar posteriormente una pavimentación segura, duradera y de calidad.

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Estas tareas representan una importante inversión municipal en maquinarias y trabajo de suelo que se realizan de manera articulada junto a la empresa Menin, en coordinación con los equipos técnicos correspondientes.

Desde el municipio destacaron además que este esquema de trabajo también se lleva adelante en otros sectores estratégicos del departamento, como en calle Florida llegando a la escuela agrotécnica Ana Pérez Ciani, el Barrio Santa Rita y Barrio Papa Francisco en Las Chacritas, consolidando un importante plan de infraestructura urbana para 9 de Julio.

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En Alto de Sierra, estas futuras obras de pavimentación se suman a la reciente incorporación de iluminación LED, permitiendo continuar con un proceso de transformación urbana que mejora la seguridad, la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos.

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La gestión municipal reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto al Gobierno de la Provincia y a la comunidad para seguir llevando obras concretas a cada rincón del departamento, fortaleciendo el desarrollo y acompañando el crecimiento de 9 de Julio.