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Tragedia

Un bonaerense perdió el control de su moto y murió en Ruta 40

El siniestro ocurrió este miércoles en un tramo cercano a Talacasto. La víctima tenía 65 años aproximadamente y fue identificado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Radio Norte.

Foto: Radio Norte.

Un motociclista oriundo de Buenos Aires murió este miércoles luego de sufrir una caída mientras circulaba por la Ruta Nacional 40, en un tramo ubicado pasando Talacasto, a la altura del campamento de Vialidad Nacional, en jurisdicción de la Comisaría 21ª.

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Según informaron fuentes oficiales, el hombre habría perdido el control de la motocicleta por motivos que todavía son investigados, lo que provocó una violenta caída sobre la calzada.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y personal de emergencias médicas, quienes constataron el fallecimiento de la víctima en el sitio del siniestro. El motociclista fue identificado como Daniel Oscar Ciri, de aproximadamente 65 años y oriundo de la provincia de Buenos Aires.

En la escena también trabajó personal de la UFI Norte, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

El tránsito en la zona se mantuvo con precaución mientras se realizaban las pericias y las tareas de rigor.

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