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Peronismo

Axel en San Juan, la visita de Gioja y el revival de una interna que nunca terminó

El anticipado surgimiento de candidaturas nacionales, a más de un año de las elecciones del 2027, sacó a relucir no solamente apoyos, sino también internas que parecían estar saldadas.

Por Ana Paula Gremoliche
Kicillof y Gioja este miércoles en Buenos Aires.&nbsp;

Kicillof y Gioja este miércoles en Buenos Aires. 

El peronismo nacional empieza a reconfigurarse rumbo al 2027 y las provincias no son ajenas a los movimientos estratégicos. El partido tiene, como míninimo, dos candidatos confirmados, uno de ellos el senador sanjuanino Sergio Uñac; y uno que, sin haberlo dicho oficialmente, está trabajando para llevar su movimiento a toda la Argentina. Se trata del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que llegará a San Juan post Mundial y que ya cuenta con el apoyo de una figura pesada del Partido Justicialista (PJ): el exgobernador José Luis Gioja. El dirigente sanjuanino estuvo en Buenos Aires en una reunión que confirma este apoyo y que, al menos, reaviva una interna en el justicialismo sanjuanino.

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Desde hace un tiempo, el giojismo venía participando del armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en San Juan, encabezado por el presidente de la JUP, Juan Pablo Gómez. Pero la visita de este miércoles de Gioja a Kicillof terminó de confirmar su a una posible candidatura presidencial del gobernador bonaerense de cara a 2027.

En este sentido, el exgobernador remarcó que Kicillof aún no lanza formalmente su candidatura, ya que prefiere ser prudente teniendo en cuenta que todavía falta tiempo para las próximas elecciones. Sin embargo, aseguró que la alternativa del gobernador bonaerense es la más factible para el peronismo. “El mayor enemigo de Milei es Axel”, planteó.

Este movimiento contrasta con el lanzamiento presidencial de Uñac. El exgobernador de San Juan viene planteando la idea en diferentes medios nacionales y este miércoles lo confirmó en Blender con Tomás Rebord. “Mi decisión personal es ser candidato a presidente”, dijo en la entevista. Dejó asentado que se trata de una convicción personal, pero que todavía falta darle volumen político y partidario.

Lo cierto es que, según informaciones partidarias, Uñac se llevaría el apoyo de Cristina Fernández, quien está inhabilitada para para ejercer cargos públicos de por vida. Esto tiene una razón y es el enfrentamiento de la expresidenta con Kicillof. Entretanto, dentro del peronismo sanjuanino solo se pronunció el diputado nacional Cristian Andino, quien dijo que en lo nacional “va a fondo” con el senador, aunque también hay sectores que señalan que se trata de un movimiento apresurado por parte del senador.

El escenario actual saca a relucir que la interna dentro del peronismo sanjuanino no se terminó. Mientras desde el riñón (muy reducido) del uñaquismo apuntan a Uñac en lo nacional y a Andino en lo provincial; desde el giojismo juegan fuerte con Kicillof y (quizá) un Facundo Perrone en San Juan. En paralelo, aparece la jugada política del intendente de Rawson, Carlos Munisaga, que junto a sectores alineados con Fabián Gramajo busca posicionarse dentro del armado vinculado al massismo. Un 2027 con pocas certezas.

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