Lilia Lemoine: la cosplayer que llegó al Congreso de la mano de Milei

Liliana Adela Bolukalo Lemoine nació en un hogar de clase media de José León Suárez, en el conurbano bonaerense, el 7 de noviembre de 1980. Su padre, Miguel Néstor Bolukalo, era comisario de la policía. Su madre, Lilia Elena Lemoine, era una mujer polifacética, como la misma Lilia explica en sus redes sociales: “Mi madre era MMO (Maestra Mayor de Obras”, se recibió grande y puso una pyme que llegó a tener 25 empleados en los '90... antes fue peluquera (Maestra Peinadora) y tuvo local muchos años. También fue modelo y coreógrafa”.

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La misma condición multitask replicó Lilia, que entre sus trabajos, oficios y hobbies antes de ingresar a la política cuenta su paso como Especialista IT en varias empresas tecnológicas, influencer, cosplayer y maquilladora, tarea que sigue realizando al servicio del presidente Javier Milei.

lilia maquilla

En la educación formal se registra su paso por la facultad de Ingeniería de la Universidad de Morón, carrera en la que se inscribió en el año 2000, pero que no concluyó.

Su ingreso a la política fue casi accidental. En 2019 la llamaron de último momento para cubrir el cupo femenino de la lista de José Luis Espert en el Frente Despertar. "Las mujeres generalmente no les interesa demasiado la política, solo en la izquierda. Así que les dije que, si me necesitaban, yo los apoyaba", contó ella misma. La lista sacó solo 1,47% y quedó afuera.

lilia con espert

Tiempo más tarde, cuando Espert se distanció de Milei y jugó su propio proyecto presidencial, se refirió al “Profesor” en un audio filtrado (que ella luego validó) en el que afirmaba que Espert y el periodista Luis Rosales, candidato a vice, eran homosexuales no declarados, y que el reciente casamiento de Espert sería una "tapadera".

Pero ese ingreso a Despertar cambió todo. En ese incipiente ambiente libertario conoció a Karina Milei, y a través de ella a Javier Milei, que en aquel momento ya era una estrella ascendente en los medios, y actuaba en el teatro. Empezó ayudando en sus obras como maquilladora y asesora de imagen. La relación se consolidó al punto de haber consumado un breve romance. Luego continuó como parte del equipo, y en las elecciones de 2023 resultó electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Tuvo una intensa relación también con el influencer de ultraderecha Emmanuel Danann, uno de los primeros acólitos de la religión libertaria al comienzo del proyecto Milei. Este luego fue desplazado del círculo estrecho de Milei junto a otros jóvenes como El Presto, o Álvaro Zicarelli, al calor de la real politik que debió aplicar el presidente para consolidar poder, sumando a su equipo a elementos de lo que se podría denominar “la casta política”.

liia y emmanuel

La pareja terminó muy mal, al punto que en los últimos días Dannan, hoy fuertemente distanciado de Milei, denunció a Lemoine por subir a redes sociales una foto tomada en la extrema intimidad, en plena pandemia, según el youtuber con la intención de desacreditarlo.

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La relación más fuerte, Lilia la tiene con “El Jefe”, Karina Milei, quien, afirman, la considera su preferida por mucha distancia entre todas las mujeres que pasaron por la vida de su hermano.

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Hoy Lilia Lemoine es, a más de legisladora, una polemista que juega permanentemente al límite, y dice las cosas que otros dirigentes, especialmente Javier y Karina Milei, no pueden decir por sus posiciones institucionales.

Tuvo polémicas memorables con dirigentes de la oposición y de su mismo espacio. Las más recordadas son con las díscolas Lourdes Arrieta y Marcela Pagano.

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Con esta última protagonizó cruces antológicos en la Cámara de Diputados que incluyeron megáfonos, enfrentamientos cuerpo a cuerpo, y gestos obscenos.