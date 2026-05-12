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En Mendoza aprobaron la reforma constitucional: para qué

El Senado mendocino dio sanción definitiva a la enmienda constitucional que permitirá a los municipios redactar sus propias Cartas Orgánicas. El Gobierno asegura que busca ordenar el funcionamiento institucional de las comunas y evitar conflictos como el ocurrido con San Rafael.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mendoza

La Legislatura de Mendoza aprobó este martes la reforma constitucional vinculada a la autonomía municipal, una medida que apunta a adecuar la Constitución provincial a lo establecido por la Constitución Nacional y fijar un marco común para todos los municipios mendocinos.

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Con esta modificación, cada comuna podrá redactar su propia Carta Orgánica y definir aspectos de su funcionamiento institucional, aunque siempre bajo límites establecidos por la Provincia.

Uno de los principales cambios será que los municipios tendrán la posibilidad de decidir cómo renovar sus concejos deliberantes, eliminando la obligatoriedad actual de renovar las bancas por mitades cada dos años.

La reforma también establece restricciones concretas para las comunas. Entre ellas, se fija que los municipios no podrán crear impuestos propios y solo estarán habilitados para cobrar tasas retributivas de servicios, contribuciones por mejoras y derechos relacionados con el uso del espacio público o el ejercicio del poder de policía.

Otro de los puntos centrales es que, para dictar una Carta Orgánica, cada municipio deberá convocar a convencionales constituyentes mediante mecanismos similares a los previstos para las reformas constitucionales provinciales.

Además, el proyecto incorpora expresamente la participación de los municipios dentro del régimen de coparticipación provincial.

Desde el oficialismo mendocino señalaron que la reforma busca establecer reglas uniformes para todos los departamentos y evitar interpretaciones diferentes que puedan derivar en conflictos institucionales.

El debate legislativo estuvo atravesado por la situación de San Rafael, municipio que ya había avanzado en su autonomía municipal y que mantiene una disputa judicial con el Gobierno provincial. En ese contexto, el senador Mauricio Sat cuestionó la iniciativa y aseguró que sospecha que la reforma busca “obstaculizar el avance de San Rafael en su autonomía municipal”.

La vicegobernadora Hebe Casado celebró la sanción definitiva de la enmienda y remarcó que, si bien “la autonomía municipal ya existe en los hechos”, era necesario establecer un marco constitucional claro para toda la provincia.

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