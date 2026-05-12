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Declaraciones

Bullrich, sobre la reunión de Gabinete: "El Presidente tiene una emocionalidad importante"

Así lo expresó la senadora y jefa de bloque LLA, luego del cónclave del viernes pasado que encabezó Milei y que defendió a Manuel Adorni.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que el presidente Javier Milei tiene "una emocionalidad importante". Así lo expresó este martes en el ingreso a JONAGRO.

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"El presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo", dijo Bullrich en declaraciones a la prensa, antes de entrar al evento donde será una de las expositoras.

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