Bullrich, sobre la reunión de Gabinete: "El Presidente tiene una emocionalidad importante"

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , dijo que el presidente Javier Milei tiene "una emocionalidad importante". Así lo expresó este martes en el ingreso a JONAGRO.

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"El presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo", dijo Bullrich en declaraciones a la prensa, antes de entrar al evento donde será una de las expositoras.