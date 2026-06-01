La carrera por Chimbas suma un nuevo protagonista: Mañé lanzó su espacio y se posiciona rumbo a 2027

Carlos Mañé volvió a mover las piezas del tablero político chimbero . A través de sus redes sociales, el actual director de Promoción y Protección de Derechos Humanos anunció la conformación de un espacio político bajo la conducción del gobernador Marcelo Orrego, con el objetivo de "planificar el futuro de Chimbas".

Ni Una Menos Tras el caso Agostina, organizaciones de San Juan convocan a una marcha contra los femicidios

"Tomé una decisión para contribuir con el cambio de rumbo de Chimbas", expresó Mañé en una publicación en la que convocó a vecinos y dirigentes a participar de la construcción de una agenda para el departamento. Según señaló, la iniciativa busca reunir distintas miradas y experiencias para generar propuestas que permitan abordar los desafíos de una comuna que, según planteó, necesita pensar su desarrollo a largo plazo.

carlos mañe

"Los cambios reales se construyen juntos, con pluralidad, con equipos y con visión", sostuvo el dirigente, quien remarcó que no pretende ofrecer "recetas mágicas", sino abrir un espacio de debate y planificación orientado a construir una ciudad "desarrollada, inclusiva, ordenada y segura".

El anuncio no pasó desapercibido en el escenario político departamental. Mañé es un nombre conocido en Chimbas y forma parte de una familia con tradición política en el departamento: es hijo del exintendente Gerónimo Mañé.

Su recorrido estuvo marcado por una larga disputa con el sector liderado por Fabián Gramajo, espacio que gobierna Chimbas desde 2015 y que actualmente tiene a su socia política Daniela Rodríguez al frente de la intendencia.

La rivalidad entre ambos sectores se remonta precisamente a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de 2015, cuando Mañé y Gramajo compitieron dentro del entonces Frente para la Victoria. En aquella oportunidad, Gramajo logró imponerse con cerca de 16.500 votos frente a los 13.500 obtenidos por Mañé, consolidando el liderazgo político que luego le permitió llegar a la intendencia.

Tres años después, en 2018, Marcelo Orrego anunció la incorporación de Mañé a las filas de Juntos por el Cambio. El dirigente dejó así el peronismo para integrarse al espacio opositor y proyectar una nueva candidatura en Chimbas. En las elecciones de 2019 fue precandidato a intendente dentro del Frente Con Vos, aunque no logró convertirse en el postulante definitivo tras caer en las PASO frente a Mauricio Camacho.

La relación conflictiva con Gramajo también tuvo capítulos judiciales. En 2022, Mañé fue condenado por injurias luego de una denuncia impulsada por el entonces intendente chimbero. La Justicia consideró que publicaciones realizadas en Facebook afectaban el honor del dirigente peronista y ordenó al ahora funcionario provincial el pago de una multa y la difusión de la resolución judicial.

El movimiento de Mañé se produce en un escenario donde ya comienzan a perfilarse otros nombres con aspiraciones para la Intendencia de Chimbas en 2027. Desde las filas de La Libertad Avanza surgió el nombre de Esteban Elizondo como el dirigente elegido para encabezar la propuesta libertaria en el departamento. Referente cercano al diputado nacional José Peluc, Elizondo fue señalado por fuentes partidarias como el principal postulante del espacio para disputar el municipio, en lo que constituye una de las primeras definiciones concretas del armado electoral libertario en la provincia. De esta manera, aunque faltan poco menos de un año para los próximos comicios, Chimbas ya comienza a mostrar señales de ser uno los departamentos con mayor peso electoral de San Juan.