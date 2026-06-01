Tras el caso Agostina, organizaciones de San Juan convocan a una marcha contra los femicidios

El reciente y brutal femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado 30 de mayo en Córdoba tras una intensa búsqueda, generó una profunda conmoción en todo el país. En San Juan impulsan una nueva convocatoria a las calles: organizaciones sociales, sindicales y políticas de la provincia convocaron a una movilización masiva para este miércoles 3 de junio, coincidiendo con un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos.

La marcha se iniciará a las 16:30 horas desde la Legislatura Provincial para concluir en la Plaza 25 de Mayo. Esta acción es organizada por un amplio frente que incluye a la Asociación Amas de Casa del País, el Colectivo 8M Trabajadoras Unidas, el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas, y sindicatos como ADICUS, SADOP, CTA y UDA, entre otros sectores que integran el Consejo Provincial de Protección Integral de Mujeres, Género y Diversidad.

Esta convocatoria se centra en el repudio a la desidia estatal y a un sistema judicial que, según denuncian las organizaciones, no protege ni valora la voz de las víctimas. El caso de Agostina Vega, quien desapareció el 23 de mayo tras salir de su casa y fue encontrada asesinada en un predio de Córdoba, se toma como un exponente de la urgencia de fortalecer las políticas públicas de prevención y acceso a la justicia. Además, las organizaciones advierten que en lo que va del año 2026 ya se han contabilizado 100 femicidios, denunciando que la eliminación de políticas de protección por parte del gobierno nacional deja a las mujeres y diversidades en una situación de mayor vulnerabilidad.

A nivel local, la movilización también reclama justicia por Martina Naveda, víctima de un intento de femicidio en enero de 2025 en San Juan. Las agrupaciones exigen que el sistema judicial actúe con perspectiva de género y dicte una condena acorde a la realidad del hecho contra el imputado Matías Olmedo, rechazando que se intente instalar el caso simplemente como un hecho de violencia doméstica.

El comunicado del Colectivo 8M Trabajadoras Unidas

Desde las Organizaciones abajo firmantes expresamos con profundo Dolor bronca y repudio el aberrante FEMICIDIO (asesinato intencional de una mujer en un contexto de desigualdad con intencionalidad de sometimiento sexual) perpetrado en Córdoba.

Agostina tenía 14 años y fue asesinada por el feminicida y también por aquellos que tenían la obligación de protegerla y protegernos (funcionarios de seguridad, jueces) casi siempre los mismos protagonistas que por burocracia ineptitud o incluso desinterés son cómplices de que nos arrebaten a cientos de mujeres cada año.

En nuestra provincia, en enero del 2025 Martina Naveda fue víctima de Intento de Femicidio desde ese momento expresamos nuestro acompañamiento y compromiso ante este aberrante hecho por el que encuentra imputado Matías Olmedo. No es un hecho más de "violencia doméstica" como se pretende instalar. Solicitamos a los jueces actuantes a dictar una condena acorde a la realidad demostrada en el juicio. Este hecho nos recuerda la urgencia de seguir fortaleciendo las políticas públicas de prevención, protección y acceso a la justicia para mujeres y diversidades. Estaremos presentes en la instancia judicial, sosteniendo el derecho de Martina a una justicia con perspectiva de género.

Invitamos además, a toda la comunidad Sanjuanina el próximo miércoles 3 de Junio a marcha desde la Legislatura hasta plaza 25 de mayo a las 16,30 hs.