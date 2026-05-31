domingo 31 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comunicado

Ley de Transporte: en San Juan, el Gobierno pidió usar solo vehículos habilitados

El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado este domingo por la noche en el que recomienda optar por servicios autorizados. La advertencia se da en un contexto de transición, con la nueva normativa aún sin reglamentar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Taxis y remises en San Juan.

Taxis y remises en San Juan.

taxis
Luego de la suba en el pasaje de colectivos, qué pasará con las tarifas de taxis y remises en San Juan.

Luego de la suba en el pasaje de colectivos, qué pasará con las tarifas de taxis y remises en San Juan.

Mientras la ley de Transporte aún no entra en vigencia, el Ministerio de Gobierno de San Juan salió a marcar una postura clara. A través de un comunicado difundido este domingo por la noche, la Secretaría de Tránsito y Transporte sugirió a los usuarios utilizar únicamente vehículos que cuenten con la correspondiente habilitación para el traslado de pasajeros, haciendo foco en la seguridad.

Lee además
Atrás del camión, una casa del 70 en el corazón de Villa Aberastain (Foto publicada en el libro Pocito, mi lugar en el mundo).
Literatura e identidad

Las joyitas de las villas pocitanas: anécdotas rescatadas del olvido
el negocio millonario detras de las presentaciones de camperas en san juan
Tendencias

El negocio millonario detrás de las presentaciones de camperas en San Juan

Desde el organismo recordaron que las unidades autorizadas deben cumplir con una serie de requisitos fundamentales: licencia vigente, seguro para terceros transportados, antigüedad del vehículo acorde a la normativa y conductores con licencia profesional. Todo, remarcaron, dentro del marco legal vigente.

La recomendación no es casual. Según indicaron fuentes oficiales a este diario, el mensaje se da en un contexto particular: la nueva ley de transporte aprobada en diciembre aún no fue reglamentada, por lo que no ha entrado en vigencia.

Esto implica que, en la práctica, el sistema sigue funcionando bajo el esquema anterior, con regulaciones que continúan rigiendo mientras se espera la implementación definitiva de la nueva normativa.

El dato no es menor. Ya a fines de abril, desde distintos sectores del transporte señalaban que la actividad seguía regida por la legislación vigente hasta ese momento, a la espera de definiciones oficiales que permitan ordenar tarifas, condiciones del servicio y nuevas modalidades.

En ese marco, el Gobierno provincial optó por reforzar un mensaje preventivo: hasta que el nuevo esquema esté operativo, la prioridad es garantizar que los usuarios elijan servicios que cumplan con todos los requisitos legales.

Temas
Seguí leyendo

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!

De la "obsesión" por la limpieza a un negocio, la pareja de estudiantes sanjuaninos que le da una segunda oportunidad a las zapatillas que creías perdidas

Tembló en San Juan: ¿lo sentiste?

Los esenciales culturales de Daniel Giovenco: de ver una película por error que se transformó en su favorita a un clásico de Galeano

Agustín Baigorrí, el quiropráctico sanjuanino que dejó el consultorio para ajustar columnas en la ruta

El trabajo artesanal hoja a hoja que recuperó parte de la historia de San Juan y guarda como un tesoro la Casa de Sarmiento

El emotivo posteo de Darío Barassi desde San Juan: visitó la tumba de su madre y compartió un conmovedor mensaje

Cómo cambió ser madres y padres en los últimos años, por el trabajo de las puericultoras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!
Video

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!
Video

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!

La madre de Agostina no sabe todavía que su hija está muerta: está internada en terapia intensiva
Tremendo

La madre de Agostina no sabe todavía que su hija está muerta: está internada en terapia intensiva

Violento robo en Pocito: le apuntaron a la cabeza para llevarse una moto valuada en 36 mil dólares
Buscan a los autores

Violento robo en Pocito: le apuntaron a la cabeza para llevarse una moto valuada en 36 mil dólares

El arte sanjuanino, de luto por la muerte de una querida actriz video
Conmoción

El arte sanjuanino, de luto por la muerte de una querida actriz

Una mujer maltratada, un marido violento y un cuñado que se llenó las manos de sangre en Villa del Carril
Historias del Crimen

Una mujer maltratada, un marido violento y un cuñado que se llenó las manos de sangre en Villa del Carril

Te Puede Interesar

 Línea de Extra Alta Tensión 500 kv San Juan- Rodeo, en Iglesia. El control que el ENRE le concedió a la minera Vicuña Argentina SA desató un gran revuelo. Se viene el debate en audiencia pública. 
Línea de 500 kV en San Juan

La pelea por la energía minera entra en su semana más tensa: vence un plazo clave y se viene un debate para alquilar balcones

Por Elizabeth Pérez
¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Imagen ilustrativa
UFI Genérica

Un penitenciario sanjuanino fue detenido por ofrecer un arma de fuego por Facebook

El negocio millonario detrás de las presentaciones de camperas en San Juan
Tendencias

El negocio millonario detrás de las presentaciones de camperas en San Juan

Atraparon nuevamente a uno de Los Angelitos de la Cueva del Chancho: esta vez, por el robo de un motor de un aire acondicionado
Chimbas

Atraparon nuevamente a uno de "Los Angelitos de la Cueva del Chancho": esta vez, por el robo de un motor de un aire acondicionado