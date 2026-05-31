Ley de Transporte: en San Juan, el Gobierno pidió usar solo vehículos habilitados

Luego de la suba en el pasaje de colectivos, qué pasará con las tarifas de taxis y remises en San Juan.

Mientras la ley de Transporte aún no entra en vigencia, el Ministerio de Gobierno de San Juan salió a marcar una postura clara. A través de un comunicado difundido este domingo por la noche, la Secretaría de Tránsito y Transporte sugirió a los usuarios utilizar únicamente vehículos que cuenten con la correspondiente habilitación para el traslado de pasajeros, haciendo foco en la seguridad.

Desde el organismo recordaron que las unidades autorizadas deben cumplir con una serie de requisitos fundamentales: licencia vigente, seguro para terceros transportados, antigüedad del vehículo acorde a la normativa y conductores con licencia profesional. Todo, remarcaron, dentro del marco legal vigente.

La recomendación no es casual. Según indicaron fuentes oficiales a este diario, el mensaje se da en un contexto particular: la nueva ley de transporte aprobada en diciembre aún no fue reglamentada, por lo que no ha entrado en vigencia.

Esto implica que, en la práctica, el sistema sigue funcionando bajo el esquema anterior, con regulaciones que continúan rigiendo mientras se espera la implementación definitiva de la nueva normativa.

El dato no es menor. Ya a fines de abril, desde distintos sectores del transporte señalaban que la actividad seguía regida por la legislación vigente hasta ese momento, a la espera de definiciones oficiales que permitan ordenar tarifas, condiciones del servicio y nuevas modalidades.

En ese marco, el Gobierno provincial optó por reforzar un mensaje preventivo: hasta que el nuevo esquema esté operativo, la prioridad es garantizar que los usuarios elijan servicios que cumplan con todos los requisitos legales.