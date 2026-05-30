sábado 30 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Familia

Cómo cambió ser madres y padres en los últimos años, por el trabajo de las puericultoras

De los consejos heredados entre generaciones a la información basada en evidencia: el acompañamiento profesional empezó a ganar terreno en la provincia y modificó la manera en que muchas familias viven la llegada de un bebé.

Por Bautista Lencinas
ChatGPT Image 30 may 2026, 05_38_19 p.m.

La maternidad y la paternidad ya no se viven igual que hace 20 o 30 años. En San Juan, ese cambio empezó a verse cada vez con más claridad puertas adentro de muchas familias: madres y padres primerizos que llegan al nacimiento con información previa, sabiendo qué esperar y con herramientas concretas para atravesar el embarazo, el parto y los primeros meses de crianza. En esa transformación, las puericultoras empezaron a ocupar un lugar clave.

Lee además
un llamado a la mision: la propuesta franciscana que busca sumar jovenes en san juan
Una comunidad en crecimiento

Un llamado a la misión: la propuesta franciscana que busca sumar jóvenes en San Juan
La obra de repavimentación en toda la Avenida de Circunvalación durará 6 meses y podría comenzar en agosto próximo.
Obra de alto impacto

Metamorfosis histórica de la Circunvalación: los secretos detrás de la reconstrucción de los dos anillos más famosos de San Juan

“Una puericultora acompaña a las mapaternidades durante todo el proceso: desde el embarazo hasta el nacimiento y la crianza del recién nacido”, explicó Paula, puericultora y licenciada en Enfermería, en diálogo con Tiempo de San Juan. Aunque en Argentina muchas veces se asocia la profesión directamente con la lactancia materna, el trabajo va mucho más allá: incluye preparación para el parto, primeros cuidados del bebé, acompañamiento en el puerperio y contención para las familias.

Uno de los cambios más visibles, según contó, tiene que ver con el rol de los padres. “Antes el padre estaba mucho más asociado a trabajar y llevar plata a la casa. Hoy vemos cada vez más papás interesados en aprender y en participar de todo”, señaló. En las consultas, eso se traduce en cuestiones concretas: aprender a cambiar pañales, saber cómo darle una mamadera de manera segura, cómo acompañar la lactancia y hasta cómo actuar durante el trabajo de parto.

La diferencia, aseguró, aparece especialmente en la tranquilidad con la que las familias atraviesan el proceso. “Cuando vos les explicás por qué un bebé puede llorar toda la noche o qué es esperable que pase en los primeros días, se quedan tranquilos. La información los empodera”, resumió. No porque todo sea fácil, aclaró, sino porque el cansancio y las dificultades aparecen con expectativas más reales y menos miedo.

Ese acompañamiento también implica desarmar muchos mitos que todavía circulan de generación en generación. Desde supuestas señales durante el embarazo hasta creencias vinculadas a la lactancia, Paula aseguró que todavía llegan a las consultas muchas ideas heredadas de otras épocas. “Nuestro trabajo también es ordenar toda esa información y acompañar desde la evidencia científica”, explicó. A veces incluso las propias abuelas participan de las consultas, una situación que, lejos de generar choques, muchas veces termina siendo parte del intercambio.

Aunque en San Juan son menos de diez las puericultoras que trabajan activamente y todavía buscan avanzar con reconocimiento oficial dentro del sistema de salud, el interés crece año a año. Paula contó que hoy puede llegar a atender entre 40 y 50 consultas por mes, un número muy distinto al de sus comienzos en 2021.

“La información es poder. Y se nota mucho en la seguridad con la que esas familias viven todo esto". “La información es poder. Y se nota mucho en la seguridad con la que esas familias viven todo esto".

En una provincia donde hasta hace no mucho gran parte de la crianza se aprendía sobre la marcha y a puro consejo familiar, la figura de la puericultora empezó a instalarse como una nueva aliada. Y con ella, también cambió algo más profundo: la manera de cómo ser madre y padre.

Temas
Seguí leyendo

El despertar de los eco domos: Ischigualasto logró destrabar su alojamiento de lujo

La desconocida historia de Selby, un hotel icónico sanjuanino que nació en los 50' de la mano de una tradicional familia de la provincia

Los 450 empleados, los "fantasmas" y la competencia de las cajeras: el recuerdo de la época dorada de Libertad en San Juan

Comunidad en acción: la Capilla San Expedito lanza una gran rifa solidaria para avanzar con sus obras

La Agrotécnica de Valle Fértil fue elegida entre 95 escuelas y recibirá 8 millones de pesos para industrializar cítricos

"No nos deja juntar hojas porque exige masajes": Bichi, la oveja sanjuanina que tiene revolucionada a una familia

Quién es el joven motociclista que está grave tras chocar contra un árbol en Santa Lucía

¡Apareció la "misteriosa alguien" del pasacalle!: qué le respondió a Adriel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la desconocida historia de selby, un hotel iconico sanjuanino que nacio en los 50 de la mano de una tradicional familia de la provincia video
Viaje en el Tiempo

La desconocida historia de Selby, un hotel icónico sanjuanino que nació en los 50' de la mano de una tradicional familia de la provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los 450 empleados, los fantasmas y la competencia de las cajeras: el recuerdo de la época dorada de Libertad en San Juan
Historias

Los 450 empleados, los "fantasmas" y la competencia de las cajeras: el recuerdo de la época dorada de Libertad en San Juan

Imagen ilustrativa
Doble estafa virtual

Un albardonero perdió $21.000.000 en una falsa plataforma de YPF y otros $5.000.000 en manos de abogados truchos

Muere una motociclista al chocar con un camión en La Bebida
Sábado trágico

Muere una motociclista al chocar con un camión en La Bebida

Los dos grandes acusados de estafas inmobiliarias en San Juan acumulan 632 cheques rechazados por más de $440.000.000
Investigación

Los dos grandes acusados de estafas inmobiliarias en San Juan acumulan 632 cheques rechazados por más de $440.000.000

El vehículo fue sustraído de la Playa de Remoción de la municipalidad de la Capital, ubicada en calle Rivadavia.
Increíble pero real

Remolcaron un auto, lo llevaron a la playa de la municipalidad de San Juan y después un encapuchado se robó el vehículo

Te Puede Interesar

Identificaron a la motociclista que murió en La Bebida tras chocar con un camión: tenía 29 años
Accidente fatal

Identificaron a la motociclista que murió en La Bebida tras chocar con un camión: tenía 29 años

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desbaratan un falso cumpelaños de 15, era una fiesta clandestina con más de 100 menores adentro
En Caucete

Desbaratan un falso cumpelaños de 15, era una fiesta clandestina con más de 100 menores adentro

Un llamado a la misión: la propuesta franciscana que busca sumar jóvenes en San Juan
Una comunidad en crecimiento

Un llamado a la misión: la propuesta franciscana que busca sumar jóvenes en San Juan

La Libertad Avanza acelera su armado político y abre espacios en todos los departamentos.
Política

La Libertad Avanza acelera su armado político y abre espacios en todos los departamentos.

Cómo cambió ser madres y padres en los últimos años, por el trabajo de las puericultoras
Familia

Cómo cambió ser madres y padres en los últimos años, por el trabajo de las puericultoras