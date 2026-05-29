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¿Hay una nueva pareja?

¡Apareció la "misteriosa alguien" del pasacalle!: qué le respondió a Adriel

La joven sanjuanina rompió el silencio en redes sociales y confirmó el desenlace del romántico mensaje que se volvió viral en pleno centro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A través de una historia en Instagram, Gabriela -la destinataria del mensaje que había captado la atención de vecinos y usuarios en redes- publicó un breve pero significativo “Hola, sí quiero”, confirmando así que aceptó la propuesta de Adriel.

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El gesto no quedó solo en palabras. Minutos después, la joven compartió imágenes junto a él, oficializando la relación y despejando cualquier duda sobre el desenlace de la historia que, en pocas horas, se convirtió en tema de conversación en la provincia.

Todo había comenzado el jueves, cuando un pasacalle instalado en la intersección de Brasil y Salta sorprendió a quienes circulaban por la zona. Con un mensaje directo y cargado de emoción, Adriel había decidido hacer pública su propuesta: “Gabriela. No quiero seguir diciendo ‘la chica con la que salgo’, porque para mí ya sos mucho más. ¿Querés ser mi novia?”.

El cartel no tardó en viralizarse. Entre fotos, comentarios y especulaciones, la incógnita giraba en torno a una sola pregunta: ¿qué respondería Gabriela?

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un llamativo pasacalle apareció este jueves en una esquina cercana al centro sanjuanino y no pasó desapercibido. Instalado en la intersección de calles Brasil y Salta, el cartel captó la atención de transeúntes que, entre sonrisas y fotos, se detenían a leer el mensaje. La frase, firmada por un joven identificado como “Adriel”, tenía un claro tono romántico y directo. “Gabriela. No quiero seguir diciendo ‘la chica con la que salgo’, porque para mí ya sos mucho más. ¿Querés ser mi novia?”, se leía en letras grandes. Más en @tiempodesanjuan #pasacalle #sanjuan #amor #tiempodesanjuan"
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La respuesta llegó rápido, pero no en la calle, sino en el terreno donde hoy se construyen muchas historias: las redes sociales. Y así, lo que comenzó como un gesto romántico colgado de una esquina terminó con una confirmación digital que selló la historia.

En una ciudad donde las rutinas suelen repetirse, el pasacalle logró irrumpir con una cuota de frescura y emoción. Ahora, con el “sí” ya confirmado, la historia suma un final feliz… o, mejor dicho, un nuevo comienzo.

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