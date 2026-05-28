La sucursal sanjuanina del Híper Libertad cerró de manera definitiva una de sus etapas comerciales más importantes, marcando el final de una era para el consumo local. Tras confirmarse la adquisición de la firma por parte de la cadena de supermercados La Anónima , las cajas registradoras del tradicional hipermercado emitieron sus últimos comprobantes, en medio de un clima cargado de nostalgia y compañerismo entre los trabajadores.

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Cambio Adiós a un ícono: este jueves cerró definitivamente el supermercado Libertad en San Juan

A través de las redes sociales, los trabajadores compartieron el histórico momento en que la máquina imprimió el último ticket de compra del establecimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2060154024737849788&partner=&hide_thread=false El emotivo adiós al Híper Libertad: mirá el video del último ticket y la despedida de los empleados pic.twitter.com/WQ2wdbTLz7 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 29, 2026

Con aplausos y visible emoción, el "último equipo de cierre" del Híper Libertad inmortalizó la jornada fotografiándose juntos en la línea de cajas y también durante las tareas finales en el área de tesorería.

Las imágenes, que cierran con un cartel de agradecimiento al emblemático predio comercial, reflejan la fuerte unión de un personal que acompañó a los clientes sanjuaninos durante años y que ahora se prepara para la transición bajo la nueva firma comercial.