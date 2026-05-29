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Agenda cultural

Todo lo que vas a poder hacer este finde en San Juan: artistas nacionales y eventos gratuitos

En el último fin de semana de mayo 2026, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de sus espacios culturales, ofrece desde recitales hasta obras de teatro para todos los gustos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
agenda cultural

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan despide mayo con una agenda cultural pensada para que sanjuaninos puedan disfrutar de grandes espectáculos, propuestas artísticas y actividades recreativas para todas las edades en los distintos espacios que integran el área de Cultura.

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Con conciertos de artistas nacionales, espectáculos infantiles, teatro, comedia musical y actividades especiales por el Mes de los Museos, la provincia ofrecerá un fin de semana cargado de propuestas.

Uno de los grandes eventos será la presentación de Fabiana Cantilo, quien subirá al escenario del Teatro Sarmiento, el sábado 30 a las 22 hs con un show atravesado por el rock, la historia y la actitud. La icónica referente del rock nacional recorrerá clásicos que marcaron generaciones junto a canciones menos conocidas de su repertorio, en un potente formato de trío que reafirma sus más de cuatro décadas de trayectoria.

El domingo 31, en el mismo espacio, a las 16 hs será el turno de Canticuénticos, el reconocido grupo infantil latinoamericano que llegará con una propuesta musical participativa y educativa, invitando a chicos y grandes a compartir canciones cargadas de juego, alegría y valores como la amistad, la diversidad y el cuidado del entorno.

Ese mismo domingo 31, a las 22 hs, los históricos músicos Pablo Guyot y Alfredo Toth presentarán “Guyot & Toth: El Corazón de GIT”, un espectáculo que propone revivir la energía y los himnos inolvidables de una de las bandas más emblemáticas del rock argentino de los años 80. Las entradas pueden consultarse a través del siguiente link.

La agenda también incluirá propuestas teatrales en el Teatro del Bicentenario. El viernes 29 a las 21:30 hs se presentará “Para Anormales”, mientras que el sábado 30, también a las 21:30 hs, llegará “Un Viaje de Murga”, de Murga La Pericana, una propuesta de comedia musical cargada de humor y música. Las entradas pueden adquirirse en TuEntrada.

Por otra parte, continúan las actividades especiales por el Mes de los Museos impulsadas por la Secretaría de Cultura. En ese marco, el Museo Histórico Provincial Agustín V. Gnecco realizará una jornada especial el 27 de mayo de 17 a 20 hs, con propuestas destinadas a descubrir el patrimonio, la historia y la identidad sanjuanina.

La actividad contará con una charla sobre numismática, un taller de grabado, magia itinerante y música en vivo. La charla sobre numismática comenzará a las 17:30 hs y el taller de grabado a las 19 hs. El museo, ubicado en Mitre 866 este, mantiene además sus horarios habituales de visita de lunes a viernes de 10 a 13 hs y sábados de 12 a 18 hs.

El cronograma de los distintos espacios y actividades por el Mes de los Museos se puede consultar en el Instragram de la Secretaria de Cutlura.

Asimismo, el Chalet Cantoni será escenario de una nueva propuesta del Ciclo de Artes Escénicas con la obra “La noche desaparece”, una puesta poética y conmovedora que reflexiona sobre la memoria, los cuerpos silenciados y el arte como herramienta de expresión.

La función será el sábado 30 de mayo a las 20 hs en el Chalet Cantoni, con entrada libre y gratuita por orden de llegada y cupo limitado.

Con esta amplia programación cultural desde el sector se busca garantizar el acceso a propuestas artísticas de calidad en toda la provincia, promoviendo espacios de encuentro, recreación y participación para públicos de todas las edades.

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