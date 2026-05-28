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Movimientos en la TV

¡Vuelve Lila! Está confirmada la fecha de regreso de la famosa conductora sanjuanina

La comunicadora retomará su ciclo durante los próximos días por la pantalla de Telesol. La nueva temporada sumará contenido folklórico y promete mantener entrevistas locales y nacionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Después de varios meses de expectativa, la conductora sanjuanina Lila Cosma confirmó su regreso a la televisión con una nueva temporada de su programa. El ciclo volverá a emitirse este domingo 31 de mayo, a partir de las 21 horas, por la pantalla de Telesol.

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“Estamos muy felices de arrancar una nueva temporada del programa”, expresó Cosma en diálogo con Tiempo de San Juan, al tiempo que destacó la importancia de sostener el vínculo con la audiencia. “Para nosotros es muy importante volver a encontrarnos con el público y seguir creciendo en este espacio que ya tiene su identidad”, afirmó.

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La conductora remarcó además que este será el segundo año consecutivo en el horario de los domingos, una decisión que, según explicó, responde al acompañamiento del público. “Significa que la gente nos elige y se entretiene con el contenido que hacemos con muchísimo esfuerzo y cariño”, sostuvo.

Más contenido y un giro hacia las raíces

El formato del programa continuará combinando entretenimiento e información, con entrevistas tanto a figuras locales como a personalidades nacionales. Sin embargo, la gran novedad de esta temporada será la incorporación de un segmento dedicado al folklore.

Según detalló Cosma, este espacio buscará poner en valor la identidad cultural, con la participación de artistas y propuestas vinculadas a la música tradicional. “El folklore va a tener un lugar muy especial dentro del programa”, aseguró.

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En ese segmento, estará acompañada por el equipo del streaming “El Folklore Está de Moda”, que se emite en DameTeVe. La apuesta apunta a generar un cruce entre la televisión tradicional y las nuevas plataformas digitales, acercando este género a públicos más jóvenes.

Un proyecto con identidad propia

Con una trayectoria que comenzó de manera independiente y autogestionada, Cosma logró consolidar un estilo propio dentro de los medios sanjuaninos. Su perfil como conductora se fue construyendo a partir de la producción de contenidos, la formación profesional y la apuesta por proyectos propios.

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Desde sus primeros pasos con entrevistas grabadas hasta su desembarco en la televisión en vivo, su crecimiento estuvo marcado por la constancia y la búsqueda de identidad. En ese camino, logró entrevistar a figuras de peso nacional como Alberto Fernández y Javier Milei.

“Creo que hoy la gente necesita programas auténticos, cercanos”, reflexionó Cosma sobre la nueva etapa que comienza. Con esa premisa, el ciclo buscará volver a instalarse como una opción para acompañar a las familias sanjuaninas cada domingo por la noche, con una propuesta que combine entretenimiento, identidad cultural e información.

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