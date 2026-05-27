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Ya están definidas las fechas de las vacaciones de invierno: ¿cuándo le toca a San Juan?

El calendario escolar del próximo año ya fue definido y en la provincia el receso invernal tendrá lugar durante julio. Además, se conoció cómo quedará dividido el cronograma en el resto del país.

Por Agencia NA
Cuáles fueron las sugerencias de los turistas que llegaron en vacaciones de invierno, para que San Juan mejore sus servicios.

Cuáles fueron las sugerencias de los turistas que llegaron en vacaciones de invierno, para que San Juan mejore sus servicios.

Las fechas de las vacaciones de invierno 2026 ya quedaron confirmadas y en San Juan el receso escolar se desarrollará desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de julio, de acuerdo al calendario oficial establecido para todo el país.

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La provincia integrará el grupo de jurisdicciones que tendrá descanso durante la primera quincena de julio, junto a Mendoza, Córdoba, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras.

Como sucede cada año, el cronograma nacional fue organizado de manera escalonada. El objetivo es distribuir el movimiento turístico y evitar una fuerte concentración de viajeros en los principales destinos durante las vacaciones.

Mientras en San Juan las clases se pausarán del 6 al 17 de julio, otras provincias tendrán el receso más adelante. Por ejemplo, en Ciudad y provincia de Buenos Aires las vacaciones comenzarán el 20 y finalizarán el 31 de julio.

El esquema nacional quedó dividido en tres etapas: un primer grupo tendrá vacaciones del 6 al 17 de julio; otro descansará del 13 al 24; y el último lo hará entre el 20 y el 31 del mismo mes.

Además de impactar en la organización escolar de miles de familias, el receso invernal también representa una fecha clave para el turismo y la actividad económica.

Durante julio suele aumentar el movimiento hacia destinos turísticos de todo el país, especialmente lugares vinculados a la nieve, la montaña y las escapadas cortas. También crece la actividad en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y entretenimiento.

En San Juan, el período de vacaciones suele generar un importante movimiento interno, tanto en propuestas recreativas para chicos como en actividades turísticas y culturales impulsadas en distintos departamentos.

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